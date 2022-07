Ženske brez spremstva

V bolnišnicah imajo vrata, ki jih osebje odpira le ženskam v spremstvu moškega. Ne gre za zaplet v distopičnem romanu, na kakršne se spomnimo, ko se po svetu krušijo davno izborjene svoboščine. Kršitve pravice do svobodnega odločanja o rojstvu otrok so že dobri dve desetletji vsakdan tudi pred našim pragom. Celo kadar je neplodnost dokazana, pot do pomoči pa jasna, pacientke v slovenskem zdravstvu naprej povprašajo o zakonskem stanu.