A četudi odgovora ne poznamo, je treba pritrditi, da je ideja, da v državnem zboru zastopane stranke ne bi več kadrovale v organe RTV Slovenija po politični liniji, zelo pomemben dosežek. Ki bo – ko bo izglasovan – bistveno spremenil pozicijo RTV. Pri tej spremembi pozicije gre za objektivno razliko. Ki bo ključna.

Za kakšno razliko gre, postane jasno, če si predstavljamo, kako je pozicijo in funkcijo javne RTV videla prejšnja vlada. RTV zanjo ni bila samo del ideološkega aparata države. To bi še šlo. Ne. Prejšnja vlada je RTV – pa tudi STA – hotela spremeniti v podaljšek SDS. Ni šlo za to, da bi RTV v funkciji ideološkega aparata države delovala v polju vladajoče ideologije. Ne. Delovati bi morala v ožjem, bolj ekskluzivnem polju. Namreč v polju ideologije SDS. Oziroma slovenske desnice.

RTV bi po načrtih SDS morala delovati kot ideološki aparat stranke. Javni servis je poskušala preusmeriti v partijski servis. Po vzoru najslabših modelov najbolj totalitarnih režimov – ki jih SDS verbalno sicer napada – naj bi RTV služila predvajanju vsebin, skladnih z ideologijo slovenske desnice. S katerimi bi se osebno strinjal njen veliki vodja. In ki bi vključevale ideologijo slovenske katoliške cerkve. V primerjavi s tem njihovim načrtom je delovanje RTV kot ideološkega aparata države prava svoboda. fokuspokus.si