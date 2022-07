V poslanski skupini Svoboda so prepričani, da bo predlagani zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema, ki ga je pripravilo ministrstvo za zdravje, zdravstvenim delavcem prinesel možnost organizacijske in kadrovske razbremenitve, državljanom pa učinkovito javno zdravstvo, dostopno vsem pod enakimi pogoji, brez dolgih čakalnih vrst.

Ob tem se zavedajo, da je »nalezljivih bolezni« v zdravstvenem sistemu več, zdravilo pa da je zdravstvena reforma, ki da se je po besedah poslanke v mesecu ali dveh ne da izpeljati. A menijo, da je predlagani zakon prvi korak na tej poti, »ki bo vse prej kot lahka«. Najhuje bi bilo narediti nič, je dodala Kozlovičeva ter napovedala, bodo predlog podprli, ker ministrstvu in ministru Danijelu Bešič Loredanu zaupajo.

Podporo so napovedali tudi v poslanski skupini SD, kjer so do predlaganih ukrepov sicer nekoliko bolj zadržani. Kot je izpostavila poslanka Bojana Muršič, predlagani zakon »še zdaleč ni idealen«. Izpostavila je kritike in pripombe strokovne javnosti, ki jih ministrstvo ni vključilo v proces nastajanja zakona. V SD ob tem pozdravljajo nekatere rešitve, med drugim finančne stimulacije zdravstvenih delavcev ter administrativne razbremenitve zdravnikov družinske medicine in pediatrije.

V SD upajo, da bo zakon, »ki naj bi bil prvi korak k vsaj delnemu izboljšanju razmer v našem zdravstvu,« v praksi izvedljiv in da se bodo z njim poistovetili vsi deležniki. »Le tako lahko upamo na zagotovitev stabilnega javnega zdravstvenega sistema,« je dodala Muršičeva.

Delovanja sistema si v SD sicer nikakor ne predstavljajo brez koncesionarjev. »Se pa strinjamo, da morajo biti enaka pravila za vse, torej za javne zdravstvene zavode in tudi koncesionarje, ne pa da so koncesionarji v boljšem položaju od zdravstvenih domov, saj zanje ne veljajo določena pravila,« je še izpostavila.

Levica opozarja na nevarnost privatizacije zdravstva

Ravno vključevanje koncesionarjev v ukrepe za skrajševanje čakalnih vrst je najbolj zmotilo Levico, ki temu nasprotuje. Če z interventnim zakonom v sistem damo dodatna sredstva, mora biti denar dejansko porabljen za krepitev javnih bolnišnic in zdravstvenih domov, ki opravijo veliko večino storitev, je v predstavitvi stališča poslanske skupine poudaril Miha Kordiš.

Ker zakon tega ne počne, kot bi moral, po oceni Kordiša obstaja tveganje, da se bo kader, ki je sedaj zaposlen v javnih bolnišnicah, z interventnimi sredstvi preselil med koncesionarje. Nato bo »zdravniški lobi izsiljeval še več privilegijev za še več koncesij, za še več zasebništva«, slovenski zdravstveni sistem pa bo po besedah poslanca zdrsnil še bolj v smeri privatizacije.

SDS: Finančno nagrajevanje tistih, ki imajo najdaljše čakalne dobe

Predlaganemu zakonu nasprotujejo tudi v največji opozicijski stranki SDS. Med drugim so po besedah poslanke Karmen Furman kritični do predlagane ukinitve novele zakona o javnem naročanju in nedavno ustanovljenega vladnega urada za centralno cenovno evidenco, ki še ni zares zaživel. Vprašljiva se jim zdi tudi predlagana ureditev prenosa pooblastil osebnega zdravnika na druge zdravstvene delavce.

Nejasna in pomanjkljiva ureditev se po besedah Furmanove kaže tudi pri ukrepu začasnega izvajanja zdravstvenih storitev nad rednim obsegom programa. Predlagana ureditev se namreč namesto na bolnika in vrsto storitve osredotoča na izvajalca zdravstvenih storitev, pri katerih obstaja čakalna doba. »S takšnim ukrepom bo denar namenjen za finančno nagrajevanje tistih, ki imajo trenutno že najdaljše čakalne dobe,« je poudarila. V SDS pogrešajo tudi analize stanja s konkretnimi številkami, na katerih bi temeljili ukrepi.

Pomisleke imajo tudi v poslanski skupini NSi. »Če imamo kot zakonodajna veja oblasti iskren namen za skrajšanje čakalnih vrst, je nujno, da v izvajanje zdravstvenih storitev takoj, brez odlašanja vključimo vse razpoložljive kapacitete, ki jih premore ta država. To je treba narediti brez diskriminacije in privilegiranja kateregakoli izvajalca,« je izpostavil poslanec Jožef Horvat.

Ministru sicer priznavajo »iskreno željo po napredku«, a je, kot je dejal Horvat, za učinkovito modernizacijo slovenskega zdravstva potreben veliko več kot le dober namen in pozitivne misli. »Interventni zakon se velikih problemov v zdravstvu loteva z majhnimi obliži, toda če bodo ti obliži rešili samo eno človeško življenje, zakonu poslanska skupina NSi ne more nasprotovati,« je dejal.

DZ bo o predlogu zakona glasoval še na današnji izredni seji.