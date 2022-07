Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je na novinarski konferenci po seji dejal, da bodo v skladu s predlogom zakona o ukrepih za zagotovitev stabilnega delovanja zdravstvenega sistema spremenili sestavo svetov tistih zdravstvenih zavodov, kjer je ustanoviteljica država. Po njegovih besedah želijo močan javnozdravstveni sistem. Čim hitreje ga želijo izboljšati in skrajšati čakalne dobe, je zagotovil. V skladu s predlogom bodo vse sile sicer po njegovih besedah usmerili na primarno zdravstvo.

Predlog na novo opredeljuje postopek dogovarjanja o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, za koncesije, ki se iztečejo v obdobju veljavnosti predlaganega zakona, pa se predvideva podaljšanje za dve leti.

Osebni zdravnik lahko po predlogu določena pooblastila prenese na diplomirano medicinsko sestro, pooblastila za izdajo listin o administrativno-finančnih pravicah bolnikov, denimo o nenujnih reševalnih prevozih, pa na zdravstvenega administrativnega sodelavca.

Glede na predlog bodo izvajalcem v mreži javne zdravstvene službe, ki izvajajo zdravstvene storitve nad rednim obsegom programa, plačali po realizaciji za vse tako opravljene storitve brez sklenitve posebne pogodbe.

Ker želi vlada zagotoviti stabilno delovanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni in večjo dostopnost do zdravstvenih storitev, predlog za poklice v zdravstveni dejavnosti določa dodatek za povečan obseg dela za posebne obremenitve in dodatek za posebne pogoje dela na območjih občin z nižjo razvitostjo.

Bobnarjeva: Slovenska vojska bo odstranjevanje žice na meji začela v drugi polovici naslednjega tedna

Ograja na meji je bila postavljena kot začasen instrument, je po seji vlade povedala notranja ministrica Tatjana Bobnar. Migracije so del sodobnih družb, zato je najučinkovitejša migracijska politika zagotavljanje varnih in zakonitih migracij, je dodala. Slovenska vojska bo z odstranjevanjem žice začela v drugi polovici naslednjega tedna. Po predvidevanjih vojske je moč dnevno odstraniti do 200 metrov žice, odstranjevanje naj bi bilo tako končano v 150 delovnih dneh, je dejala ministrica.

Na pobudo Bobnarjeve je ministrstvo ustanovilo novo posvetovalno telo, ki bo temeljilo na treh stebrih - dialogu s civilno družbo, nadgradnji strategije za celovito upravljanje migracij in prenovi področne zakonodaje. Na četrtkovem prvem sestanku so se sodelujoči strinjali, da novo telo obeta upanje za stabilno in konsistentno migracijsko politiko, ki naslavlja vse in širi polje svobode, demokracije in človekovih pravic, je dodala.

Kmetijska ministrica Šinko: Nikogar ne silimo v prodajo pšenice državi

Ukrep odkupa pšenice, ki ga bo izvedel zavod za blagovne rezerve, je pomemben za zagotavljanje prehranske varnosti v prihodnjih mesecih, obenem pa gre tudi za obliko pomoči kmetom in prehranski verigi v času draginje, je po seji vlade povedala kmetijska ministrica Irena Šinko. »Nikogar ne silimo v prodajo pšenice državi,« je dodala. Ta bo potekal prek javnega naročila, v okviru katerega bodo zainteresirani pridelovalci oddali ponudbe. V javnem naročanju je prednostni kriterij najnižja cena.

Vlada je minuli teden v sklopu ukrepov za naslovitev visokih cen surovin in energije v kmetijskem sektorju med drugim odločila, da je država pripravljena odkupiti celoten letošnji pridelek pšenice. Po seji vlade prejšnji petek je bilo govora celo, da bo država prek zavoda za blagovne rezerve celoten letošnji pridelek kar odkupila. Glede odkupa pšenice aktivnosti po ministričinih besedah že potekajo.