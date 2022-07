Po navedbah ukrajinske strani so v napadu uničili vojaško opremo, ruske sile pa naj bi v napadu izgubile več kot 50 vojakov. Ruska tiskovna agencija RIA Novosti je medtem danes zjutraj poročala o sedmih smrtnih žrtvam napada. Pri tem naj bi bili še štirje pogrešani in več deset ranjenih, pri čemer se je sklicevala na sporočila proruskih oblasti v kraju, ki trdijo, da so izstrelki zadeli zgolj civilne objekte.

Prav tako je prorusko vodstvo sporočilo, da je veliko ljudi pokopanih pod ruševinami, da je bilo v obstreljevanju poškodovanih več sto domov in da naj bi bilo uničenih tudi 35 ton humanitarne pomoči, vključno s hrano za domačine.

Kijev je nedavno tamkajšnje civiliste pozval k evakuaciji, saj je napovedal načrte za ponovno osvojitev območij, ki jih trenutno nadzira Moskva, zlasti s pomočjo orožja, ki ga dobavljajo zahodne države. Ruski viri pa pri tem trdijo, da je bil v ukrajinskem napadu na Novo Kahovko uporabljen raketni sistem himars, ki so ga Kijevu dobavile ZDA, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Obljube o novih dobavah orožja je Ukrajini v ponedeljek med obiskom Kijeva dal nizozemski premier Mark Rutte. Nizozemska je sicer Ukrajini že dobavila orožje v vrednosti skoraj 175 milijonov ameriških dolarjev, vključno s havbicami. Pet kosov težkega orožja je bilo že dobavljenih, še trije pa naj bi dobavljeni v bližnji prihodnosti.

Medtem je namestnica vodje proruske uprave regije Herson Jekaterina Gubareva na Telegramu v ponedeljek zapisala, da naj bi že več kot 10.000 prebivalcev te regije prejelo ruske potne liste. Prvi ruski potni listi pa naj bi v regiji Herson bili izdani pred mesecem dni, poroča ruska tiskovna agencija Tass.

Ruski predsednik Vladimir Putin je v ponedeljek izdal odlok, ki odslej omogoča hitrejšo pridobitev ruskega državljanstva za vse prebivalce Ukrajine. Predhodno je ta možnost veljala le za prebivalce obeh separatističnih republik Doneck in Lugansk, ki ju priznava Moskva, ter za regiji Herson in Zaporožje, kjer ruska vojska nadzoruje večje dele ozemlja.