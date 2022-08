Ukrajinske sile so v protiofenzivi ponoči ponovno obstreljevale strateško pomemben most Antonivski čez reko Dneper v regiji Herson, je potrdila tiskovna predstavnica južnega poveljstva ukrajinske vojske Natalija Gumenjuk.

Most Antonivski na obrobju Hersona je glavna oskrbovalna povezava med mestom in južnim bregom reke Dneper. Tarča napadov je bil že konec julija, ko je bil delno uničen, ruske sile pa naj bi čez reko zgradile pontonski most, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Od konca julija, ko so bili poškodovani edini trije prehodi čez reko na območju, ki so ga zasedle ruske sile, je bila oskrba ruskih enot na desnem bregu močno omejena.

Herson, glavno mesto istoimenske regije, se nahaja le nekaj kilometrov od frontne črte, na kateri ukrajinske sile že več tednov izvajajo protiofenzivo, v kateri skušajo ponovno osvojiti ozemlje, ki so ga izgubile v prvih dneh ruske ofenzive v Ukrajini. Regija, ki je ključnega pomena za ukrajinsko kmetijstvo, meji na polotok Krim, ki si ga je Rusija priključila leta 2014.