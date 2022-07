Voznik trčil v vzgojiteljico in tri otroke

V sredo okoli 9. ure je v križišču Šolske ulice in kamniške obvoznice voznik osebnega avtomobila na prehodu za pešce trčil v vzgojiteljico in tri otroke ob njej. Vsi pešci so bili lažje poškodovani, vzgojiteljico in dva otroka pa so z reševalnim vozilom odpeljali v Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana, sporoča Policijska uprava Ljubljana.