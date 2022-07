Predstavniki Ljudske koalicije, ki združuje več gibanj in skupin, med drugim Združenje za naravni razvoj otrok, Gibanje Zdrava Družba in Maske dol, so povedali, da so zbrani podpisi in današnje dogajanje »odraz moči ljudstva, ki ga politika in politikanti ne spoštujejo že več kot dve leti in pol«. Povedali so, da so v DZ prinesli trikrat več podpisov v predpisanem enotedenskem roku, kot jih je potrebno za vložitev pobude za razpis referenduma. »Ta ustanova mora slišati ljudstvo in ga končno enkrat upoštevati.«

Predlog novele zakona o nalezljivih boleznih, ki so ga pripravili v Pravni mreži za varstvo demokracije, v zakonodajni postopek pa vložili koalicijski poslanci s prvopodpisano Janjo Sluga (Gibanje Svoboda), predvideva seznanjanje DZ z morebitnimi epidemičnimi ukrepi, v primeru njihovega podaljševanja nad 30, 60 ali 90 dni pa bo o njih potekalo glasovanje v DZ. Če je bila referendumska pobuda vložena v skladu z zakonom, bo predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič določila rok, v katerem se bodo zbirali podpisi volilcev za zahtevo za razpis referenduma, ki ga DZ razpiše, če pobudnik predloži podpise podpore najmanj 40.000 volivcev. V Ljudski koaliciji menijo, da sprejeta novela zakona predstavlja novo neustavnost, ki pa »ne omogoča reševanja stare neustavnosti«. V to so trdno prepričani in apelirajo, da naj »gospod Golob upošteva celotno civilno družbo, ki je zbrana v tej koaliciji«. Med drugim izpostavljajo, da si zadnjih dveh let in pol državljanke in državljani »nismo zaslužili, s to novelo pa aktualna vlada sporoča, da naj počakamo, da bo vse v redu, vendar gre za upanje poraza«.

Na vprašanje, kaj bi se zgodilo ob morebitnem uspehu na referendumu, ki bi pomenil enoletni zamik pri sprejemanju novega zakona, s tem pa bi bil ohranjen stari zakon, do katerega so prav tako kritični, so odgovorili, da je »predsednik vlade pred nastopom svojega mandata obljubljal dialog s celotno civilno družbo, zdaj pa govorimo o stvareh, ki so sporne«. Menijo, da mnenje civilne družbe in neodvisnih strokovnjakov ni (bilo) upoštevano. »Vse, kar počnejo z nami, je neustavno,« so poudarili.

Sprejeta novela zakona naj bi neustavnosti prejšnjega zakona odpravljala, vendar so v Ljudski koaliciji kljub temu mnenja, da »neustavnosti ne odpravlja, ampak jih uzakonja, saj natikanje mask na otroke krši temeljne človekove pravice«. Ponovno so poudarili, da jih pri noveli zakona najbolj moti »uzakonjanje mask, socialne distance brez dialoga, s tem pa si zagotavljajo alibi za neustavno delovanje«. Na vprašanje, kakšne so alternative za spopadanje z epidemijo, so ponudili »172 neodvisnih raziskav in publikacij tujih strokovnjakov, med drugim tudi PubMed«, ki so jih poslali v DZ in vsej slovenski stroki. Menijo, da je o znanosti treba govoriti kot o dejstvih, ne o veri.

Za konec pa naj dodamo, da je PubMed Central prostodostopni iskalnik, ki predvsem omogoča dostop do podatkovne zbirke referenc in povzetkov Medline o znanosti, življenju in biomedicinskih temah. Bazo vzdržuje ameriški Nacionalni center za biotehnološke informacije (NCBI) in Nacionalni institut za medicino (NIH). Večino denarja NIH pridobi od zvezne administracije ZDA, med drugim pa so v svojem raziskovalnem centru pripomogli k razvoju cepiva Janssen.