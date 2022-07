Podpisniki javnega pisma, med katerimi je 93 različnih organizacij, zavodov, društev in posameznikov, opozarjajo, da se v Sloveniji trenutno zaključuje eden najzgodnejših vročinskih valov v zgodovini, in da ti vremenski dogodki še posebej prizadenejo večja mesta, pri čemer Ljubljana ni izjema. V prihodnjih letih bodo tako vročinski valovi še pogostejši, temperature pa višje, dodajajo.

Po njihovem prepričanju ima ljubljanska občina že sedaj dovolj podatkov za ukrepanje. Agencija za okolje RS namreč redno beleži naraščanje povprečne temperature v Ljubljani in tudi števila dni s presežkom temperature nad 30 stopinj Celzija. Leta 2016 pa so raziskovalci ZRC SAZU v prestolnici določili tudi lokacije z nadpovprečno visokimi temperaturami.

Po navedbah podpisnikov javnega pisma, naslovljenega na vodstvo ljubljanske občine, časa za čakanje več ni. »Ljubljana že letos potrebuje konkretno, koherentno in ambiciozno strategijo, s katero se bo borila proti posledicam podnebnih sprememb, med katerimi je tudi vročina. Strategijo nujno potrebujemo, če želimo mesto narediti znosno za bivanje v vse bolj vročih poletjih,« so še izpostavili. V tej luči Ljubljana zato nujno potrebuje več parkov in drugih zelenih površin, več dreves s košatimi krošnjami, vodne površine, zelene ulice z manj prometa in druge dolgoročne ukrepe za hlajenja mesta.