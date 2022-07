Vlada javnim uslužbencem do 24. plačnega razreda ponuja dodatnih 325 evrov regresa, regres bi za te plačne skupine torej znašal 1400 evrov, je po današnjih pogajanjih med vlado in sindikati javnega sektorja dejala ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik. Z enkratnim draginjskim dodatkom želi vlada pomagati najranljivejšim skupinam, je izpostavila Ajanović Hovnik. »Ob zavedanju tega, da se lahko razmere pozneje v jeseni še dodatno spremenijo, bi vlada potem ponovno ukrepala z enkratnimi intervencijami,« je dodala.

Na uvodnem srečanju pred dvema tednoma so se vlada in sindikati dogovorili, da bodo takoj pristopili tudi k iskanju rešitev glede usklajevanja vrednosti plačnih razredov. "V tem trenutku ocenjujemo, da to ni primerno,« je odstop od te zaveze komentirala ministrica. Pojasnila je, da je zaradi nepredvidljivosti razmer, napovedane jesenske draginje in inflacije javnim uslužbencem bolje pomagati s poračunom regresa, kjer sta bruto in neto znesek enaka. »Če bi se jeseni razmere še dodatno poslabšale, bi vlada ponovno ukrepala z enkratnimi intervencijami,« je pojasnila.

Sindikati: Vlada meša hruške in jabolka

Z odločitvijo vlade, da je usklajevanje plačne lestvice za zdaj umaknjeno z mize, so nezadovoljni v obeh sindikalnih pogajalskih skupinah. Vodja pogajalske skupine reprezentativnih sindikatov javnega sektorja Jakob Počivavšek je dejal, da se na krovni ravni v pogajanjih pogovarjajo o plačilu za delo in ohranjanju realne vrednosti plačnih razredov in ne o draginjskih dodatkih. »Naše stališče je, da je treba nujno uskladiti vrednost plačnih razredov z inflacijo, morda tudi z delom produktivnosti,« je dejal. Poudaril je, da so to usklajevanje na prvih pogajanjih določili kot prioriteto, s katero bodo zaključili do konca letošnjega septembra. »Razen, če je imela vladna stran figo v žepu,« je dodal.

Podpredsednica Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije Irena Ilešič Čujovič je dejala, da s to ponudbo vlada »meša hruške in jabolka«. Zagotovo živimo v časih, ko nas povišanje cen spremlja na vsakem koraku in je to treba nasloviti, meni. Dodaja, da to z enkratnim dodatkom ni možno. »Zakonska podlaga je jasna, usklajevanje plačne lestvice je tisto, do česar se moramo opredeliti, navsezadnje je to dolg prejšnjih vlad v zadnjih desetih letih,« je poudarila.

Uskladitve vrednosti plačnih razredov šele v naslednjem letu?

Ministrica je dejala še, da lahko s pogovori o uskladitvi vrednosti plačnih razredov začnejo takoj, a šele za naslednje leto in v povezavi s sistemskimi spremembami. K usklajevanju plač z inflacijo pa vlade zakonodaja ne zavezuje, prav tako ne vedo, kakšna bo letošnja inflacija, je dejala.

Počivavšek odgovarja, da so podatki o inflaciji znani. »Povezovanje usklajevanja vrednosti plačnih razredov pa po našem prepričanju pomeni zgolj zavlačevanje in odlašanje usklajevanja v neznano prihodnost, pri čemer je treba na vprašanje ohranjanja vrednosti kupne moči odgovoriti v tem trenutku,« je poudaril.

Ilešič Čujovičeva meni, da ne gre zgolj za kršitev pogajalskega sklepa, ampak za kršitev zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Obe sindikalni strani od vladnih pogajalcev pričakujeta, da pridobijo drugačen mandat za pogajanja, sicer bodo »primorani« v zaostrovanje sindikalnih aktivnosti.