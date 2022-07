Slovenj Gradec, Šentrupert. Na severnem delu tretje razvojne osi, ki je predvidena od avtoceste pri Šentrupertu proti Koroški do meje z Avstrijo, sta za zdaj v prostor umeščena dva odseka, Šentrupert–Velenje in Velenje–Slovenj Gradec, vsak pa je dodatno razdeljen na več sklopov. Za 14-kilometrski odsek Šentrupert–Velenje je Dars, potem ko sta bili izdelani projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja in novelacija poročila o vplivih na okolje, aprila na ministrstvo za okolje in prostor vložil zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja.

V polnem teku gradnja na sklopu Jenina

Ko bo gradbeno dovoljenje izdano in pravnomočno, bo Dars lahko začel postopek javnega naročila za izbor izvajalca gradbenih del. Od aprila velja poroštveni zakon za obveznosti Darsa, ki med drugim zajema tudi financiranje gradnje tega odseka tretje razvojne osi. Za odsek Šentrupert–Velenje trenutno potekajo druge aktivnosti, med drugim pridobivanje zemljišč za gradnjo. »Pridobljenih je 65 odstotkov površin, potrebnih za gradnjo. Od 48 objektov, ki jih bo zaradi gradnje treba porušiti, jih je odkupljenih 44,« so za STA pojasnili v Darsu.

Medtem že nekaj časa potekajo dela na naslednjem, 17,5 kilometra dolgem odseku Velenje–Slovenj Gradec. Pri Gaberkah v občini Šoštanj so dela že končana oziroma potekajo samo še zaključna dela, zato tam že pridobivajo uporabno dovoljenje.

Trenutno je gradnja v polnem razmahu na sklopu Jenina v slovenjgraški občini, kjer so začeli delati avgusta lani. Gre za gradnjo 1,15 kilometra hitre ceste, priključne ceste, viaduktov Jenina in Visočnik, mostu Jenina in še nekatera druga dela. Za 37,38 milijona evrov jih bo izvedel konzorcij gradbenih podjetij Pomgrad, Garnol, GGD in VOC Celje, pogodbeni rok za končanje del pa je 30 mesecev. »Dela na gradbišču se lepo razvijajo,« ocenjujejo v Darsu.

Medtem je 9. junija postalo pravnomočno gradbeno dovoljenje za sklopa B in H, ki zajemata območje ob Škalskem jezeru in del navezovalne ceste Konovo. Po napovedih Darsa sledi druga faza postopka javnega naročanja oziroma izbira izvajalcev gradbenih del. Podpis pogodbe z izvajalcem je predviden do konca letošnjega leta, so napovedali pri Darsu. Za sklopa C (Škale) in E (Velunja) poteka prva faza postopka, priznanje sposobnosti ponudnikom za pridobitev izvajalcev. Dars za ta dva sklopa tudi pridobiva gradbena dovoljenja.

Za vse sklope, na katerih gradbeno dovoljenje še ni bilo pridobljeno in se gradnja še ne izvaja, se nadaljuje izdelava projektne dokumentacije in pridobivanje zemljišč, potrebnih za gradnjo, so še pojasnili pri Darsu. Gradnja obeh odsekov od Šentruperta do Slovenj Gradca je bila ob začetku gradnje pri Gaberkah oktobra 2020 ocenjena na okoli 937 milijonov evrov brez DDV. Načrt Darsa je tretjo razvojno os od Šentruperta do Slovenj Gradca zgraditi do konca leta 2027.