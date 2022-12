Nadzorni svet Darsa je s tremi nekdanjimi člani uprave - Petrom Gašperšičem, Romano Fišer in Boštjanom Riglerjem - v začetku meseca sklenil sporazumni dogovor o predčasnem prenehanju mandatov. Prejšnji teden pa je država na skupščini iz nadzornega sveta odpoklicala še Pavleta Hevko, sicer generalnega direktorja projektnega podjetja 2TDK, ki bdi nad gradnjo drugega železniškega tira med Divačo in Koprom. Štiri nadzornike so zamenjali že septembra.

Mediji so po menjavah članov nadzornega sveta in članov uprave ugibali tudi o morebitnem odhodu Hajdinjaka, kot njegovega naslednika pa so omenjali Ribiča, nekdanjega dolgoletnega predsednika uprave Elektra Ljubljana. A kot so po današnji seji nadzornikov prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočili z Darsa, Hajdinjak ostaja na položaju.