Kot je na spletni aplikaciji Telegram danes zapisal guverner ruske regije Belgorod Vjačeslav Gladkov, je v mestu z okoli 400.000 prebivalci ponoči odjeknilo več eksplozij. Poškodovanih naj bi bilo najmanj 11 večstanovanjskih zgradb in 39 zasebnih hiš, pet naj bi jih bilo povsem uničenih.

Po navedbah guvernerja so bili v napadih ubiti najmanj trije ljudje, še vsaj štirje pa so ranjeni, med njimi desetletni deček. Kot je še dodal, incident še preiskujejo, zaenkrat pa je videti, da je sistem zračne obrambe vendarle deloval. Ukrajina se na poročila zaenkrat ni odzvala, neodvisno pa jih ni mogoče preveriti, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Mesto Belgorod, upravno središče istoimenske regije, leži okoli 40 kilometrov od meje z Ukrajino. Odkar je Rusija 24. februarja napadla Ukrajino, je ruska stran že večkrat poročala o napadih na to in druga mesta vzdolž meje. Ukrajina odgovornosti zanje doslej ni prevzela, jih je pa med drugim označila kot maščevanje in "karmo" za rusko invazijo.

Ponoči je več deset eksplozij odjeknilo tudi v južnem ukrajinskem mestu Melitopolj v regiji Zaporožje, ki je že dlje časa v rokah ruskih sil. Po navedbah ukrajinskega župana tega mesta Ivana Fjodorova, je bila ena od štirih tamkajšnjih ruskih vojaških baz tarča okoli 30 izstrelkov in je uničena. Kot je še sporočil Fjodorov, so bili v napadu uničeni vojaška oprema in več skladišč goriva, zato so se eksplozije nadaljevale še ure po samem napadu.

Ruska vojaška uprava v mestu je napad na Melitopolj potrdila, a dodala, da so ukrajinske rakete zadele več stanovanjskih hiš ter vlak, ki je v mesto prevažal hrano, poroča dpa.

Boji na vzhodu Ukrajine v Donbasu se medtem ne umirjajo, trenutno pa so osredotočeni predvsem na strateško pomembno mesto Lisičansk v regiji Lugansk, ki ga od mesta Severodoneck - tega so Rusi uspeli zavzeti prejšnji teden - ločuje le reka Severski Donec.

Proruski separatisti v Ukrajini so v soboto sporočili, da so njihove sile ob pomoči Rusije Lisičansk popolnoma obkolile. Ukrajinska vojska je te navedbe zavrnila in zatrdila, da se boji za mesto nadaljujejo in da zaenkrat ostaja pod njenim nadzorom.

Po poročanju britanskega BBC proruski separatisti zdaj trdijo, da so tudi že uspešno vdrli v Lisičansk in prišli do samega središča mesta. Ruski mediji so objavili posnetke separatističnih ali ruskih sil - to ni povsem jasno - kako paradirajo po tamkajšnjih ulicah. Na spletu so zakrožili tudi posnetki ruske zastave, kako plapola na poslopju mestnih oblasti.

Tudi ukrajinski viri so danes potrdili, da so ruske sile v Lisičansku napredovale. Po navedbah generalštaba ukrajinske vojske "se okupatorji zdaj osredotočajo na utrditev svojih položajev". Da so se Rusi utrdili v Lisičansku, je priznal tudi guverner Luganska Sergij Hajdaj. Ali v mestu sploh še ostaja kaj ukrajinskih sil, zaenkrat ni jasno, poroča dpa.