DZ je s 60 glasovi za in 19 proti na tajnem glasovanju imenoval Jano Ahčin za predsednico računskega sodišča. Nekdanja direktorica Finančne uprave RS (Furs) bo tako na položaju nasledila Tomaža Vesela in postala prva ženska na čelu vrhovne revizijske ustanove v državi. Ahčinova je bila že do zdaj svetovalka predsednika računskega sodišča. Dosedanjemu predsedniku Veselu se je mandat iztekel s koncem maja, a ga je, ker DZ še ni imenoval njegovega naslednika, podaljšal do sredine junija. Od takrat ustanovo začasno vodi njegova prva namestnica Maja Bilbija.