S podatkom 450 tovornih vlakov skozi središče Ljubljane ne zavajava občanov. Število tovornih vlakov se bo od sedaj prepeljanih 102 na dan (11 milijonov neto ton letno) povečalo na predvidenih 222 vlakov (37 milijonov neto ton letno) po dokončanju drugega tira Koper–Divača (Reporter, 17. 1. 2022). Ker pa se morajo prazni vlaki tudi vračati nazaj v Koper, bo po uradni prognozi skozi center Ljubljane dnevno peljalo 450 tovornih vlakov. Kako bodo natovarjali v Kopru 222 vlakov dnevno, od kod energija za pogon Luke in železniškega omrežja in kako bo s tranzitnim prometom po ozki Savski dolini mimo Jesenic in Zidanega mosta, tudi nama ni jasno, a verjameva strokovnim poročilom in elaboratom.

Iz poročil javnega obveščanja pa smo občani dobili informacijo, da bo tovorni promet skozi središče PCL (Potniškega centra Ljubljana) potekal po štirih tirih med postajnim poslopjem in tiri, namenjenimi za potniški promet. Pot potnikov železniške in avtobusne postaje se bo tako še podaljšala. Tiri za tovorni promet se bodo kasneje poglobili, pravi oblast, na poglobitev pa se že pripravlja konstrukcija potniškega centra in verjetno tudi Emonike.

Glede možne izvedbe jugovzhodne obvoznice se mnenja strokovnjakov, ki sva jih povprašala, strinjajo z vami, da je predlagana trasa »ekološko neizmerno boljša, cenejša in gradbeno lažje izvedljiva« kot poglobitev železnice pod potniškim centrom v središču Ljubljane. Seveda je potrebna preverba tega alternativnega projekta, naloga MOL pa je, da najde optimalno rešitev. Potrebna je iniciativa gospoda podžupana, urbanista in arhitekta prof. Koželja, o izvedbi pa bi morala odločati javnost, če bo treba na referendumu, saj gre za problematiko, ki bo v nedogled vplivala na razvoj slovenske prestolnice.

Od oblasti pričakujeva strokovno utemeljene odgovore na strokovna vprašanja v najinih člankih, kar je namen najinega pisanja. Nerazumljivo je, da se projektira LPC s cestno in železniško infrastrukturo vred v pripravi za železniški tovorni promet skozi središče Ljubljane, ne da bi mislili na smrtnost in zdravje občanov in njihovih bodočih generacij, jugovzhodno obvoznico pa skoraj leto dni po najinem predlogu vlada in MOL ignorirata. Alternative nista analizirali ne finančno ne tehnično in ne okoljevarstveno. Vlada in MOL trošita stomilijonske zneske za stihijsko, neusklajeno, občanom skrito planiranje brez vsakega celostnega načrta, ki bi razvozlal ljubljansko železniško vozlišče.

V Britaniji z dolgo tradicijo demokracije nosijo državni uslužbenci – vključno z državnim sekretarjem in ministri, pa tudi župani in drugimi uslužbenci mestnih oblasti – naziv »civil servant«, služabnik ljudstva. Tega naziva pri nas ne poznamo, čeprav bi tudi pri nas oblastniki, ki so dobro plačani, morali, kot pravi zakon in predpisi, že po uradni dolžnosti upoštevati mnenje državljanov in občanov.

Peter Kerševan, u. d. i. a., Ljubljana

Milan Kovač, u. d. i. a., Ljubljana