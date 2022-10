Predstavniki Evropske izvajalske agencije za podnebje, infrastrukturo in okolje (Cinea) in ministrstva za infrastrukturo so sporazum za dodelitev nepovratnih sredstev podpisali v sredo, so sporočili z ministrstva.

Za projekt nadgradnje železniške infrastrukture na postaji Jesenice so odobrena evropska sredstva v višini skoraj 56,6 milijona evrov, za ukinitev prehodov za potnike in nadgradnjo železniške infrastrukture na postajah Litija, Zagorje, Trbovlje, Laze pri Dolskem, Šentjur, Ponikva in Rače pa blizu 34,1 milijona evrov.

Pri prvem projektu bodo sredstva namenjena za izvedbo gradbenih in drugih del za ureditev prehodov in podhodov, peronov, zgornjega in spodnjega ustroja proge, nadgradnjo električne instalacije in vozne mreže ter ostala dela za zagotovitev ustreznih standardov infrastrukture na vseevropskem prometnem omrežju TEN-T. Predvideno obdobje izvajanja aktivnosti je od 1. novembra letos do 31. oktobra 2025, zadnja ocenjena skupna vrednost del je bila nekaj več kot 89 milijonov evrov.

Pri drugem projektu bodo sredstva namenjena na omenjenih sedmih železniških postajah namenjena za ureditev podhodov, peronov, zgornjega in spodnjega ustroja proge, nadgradnjo električne instalacije in vozne mreže ter ostala dela za zagotovitev ustreznih standardov železniške infrastrukture na omrežju TEN-T. Aktivnosti na teh projektih se že izvajajo od 1. septembra lani, trajale naj bi do 31. avgusta 2026.

Za oba projekta je ministrstvo za infrastrukturo skupaj z direkcijo za infrastrukturo na razpisu Evropske komisije iz instrumenta Cef, iz katerega se financirajo projekti s pomembnimi učinki za vseevropsko prometno omrežje TEN-T, kandidiralo januarja.

Odbor DZ prikimal podaljšanju namenskosti dveh prometnih dajatev

Odbor DZ za infrastrukturo je sicer danes na nujni seji prikimal predlogu spremembe zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v prometno infrastrukturo. Po pojasnilih državne sekretarke Tine Sršen ta ne uvaja novih dajatev, temveč zgolj do leta 2033 podaljšuje opredelitev nekaterih dajatev kot namenskih sredstev za investicije v prometno infrastrukturo.

Predlog spremembe zakona po pojasnilih državne sekretarke na infrastrukturnem ministrstvu Sršenove do leta 2033 podaljšuje obdobje, v katerem se dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu in koncesijska dajatev Luke Koper v delu, ki pripada državi, opredelita kot namenska sredstva za investicije v prometno infrastrukturo.

Po veljavnem zakonu, ki je bil prejet leta 2012, se namreč za omenjeni dajatvi z zaključkom leta 2023 preneha opredelitev namenskosti. »To pomeni, da bi pri načrtovanju proračuna v prihodnjih letih morali za vse investicije za ceste in železnice predvideti integralna proračunska sredstva, kar bi otežilo učinkovito planiranje investicij,« je pojasnila.