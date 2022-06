Kopanje v Soči v Solkanu je na lastno odgovornost, pri tem pa je potrebna velika previdnost, so poudarili v sporočilu za javnost.

»Območje ob Starem jezu na Soči v Solkanu ni kopališče, ker je pretok reke Soče previsok. Raven vode pa se spreminja tudi zaradi delovanja hidroelektrarne Solkan. Prebivalci in obiskovalci se v Novi Gorici lahko ohladijo v letnem bazenu, ki je urejeno kopališče, kjer za varnost skrbi reševalec iz vode,« so na občini zapisali v pozivu uporabnikom.

Mestna občina Nova Gorica si sicer skupaj s Soškimi elektrarnami Nova Gorica in Kajak klubom Soške elektrarne prizadeva ustvariti takšne pogoje v Športnem parku Solkan, ki bi povečali varnost pred utopitvami na celotnem območju s potrebno signalizacijo in opozorili.

Ta mesec je občina na osnovnih šolah v občini izvedla ozaveščevalno akcijo o nevarnosti kopanja v divjih rekah. Pripravili so brošuro in video, ki opozarjata na skrite pasti reke. V sodelovanju z Zavodom za varstvo pred utopitvami pa so izvedli tudi predavanja za učence s splošnimi napotki, na kaj morajo biti pozorni, preden gredo v vodo. Poudarek akcije je bil tudi v razlikovanju med neuradnimi in uradnim kopališči.

Občina je sicer na območju Športnega parka Solkan izvedla več ukrepov za večjo varnost obiskovalcev. »Že lani smo dodali količke in namestili jeklenico, ki označuje začetek zelo nevarnega območja. Uredili smo tudi dostop za reševalni čoln. Dodali bomo še table, ki bodo posebej opozarjale na bližino hidroelektrarne, kar je pomembno zlasti za goste iz drugih krajev, ki tega območja ne poznajo,« so še zapisali v sporočilu.