Na podlagi zbranih obvestil so policisti ugotovili, da je skupina petih belgijskih državljanov okoli 20.30 odšla iz kampa po stezi do reke Soče. Dekle iz omenjene skupine je zaplavalo ob bregu reke, rečni tok pa jo je začel odnašati. Za njo je skočilo še drugo dekle in jo skušalo izvleči iz vode. Rečni tok je obe začel odnašati po strugi reke naprej, vendar se jima je uspelo prijeti za večjo skalo.

Kot so sporočili s PU Nova Gorica, so dekleti na kraju nesreče pregledali in ustrezno oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči iz Zdravstvenega doma Tolmin.