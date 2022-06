Prvi kolesar sveta Tadej Pogačar (UAE Emirates) je v tretji etapi 28. dirke po Sloveniji znova potrdil, da je brez prave konkurence. Večjo prednost pred zasledovalci mu je onemogočila nevihta, zaradi katere je spust s Celjske koče odpeljal zelo previdno in zasledovalcem omogočil priključek. V zaključku na Celjski grad pa je bil znova brez prave konkurence.

Nevihta poskrbela za spolzke ceste in nevaren spust

Kolesarji so tretjo etapo začeli v Žalcu v povsem sončnem vremenu. Verjetno se jim ni niti sanjalo, da bo nebo čez tri ure, ko so že obiskali Polzelo, Velenje, Šoštanj, Šmartno ob Paki, Vransko in so se prek Žalca podali proti končnemu cilju v Celju, povsem črno. Na njihovo srečo se je nevihta že zlila, a asfalt je bil zelo spolzek.

Na zahtevnem vzponu na Svetino, dvajset kilometrov do cilja, je Pogačar napadel in takoj povsem razbil glavnino. Sledil mu je lahko le nosilec zelene majice in moštveni kolega Rafal Majka. Vse je kazalo, da bo Tadej Pogačar ponovil vajo iz lanskega leta, ko si je takrat v drugi etapi že privozil odločilno prednost za končno zmago. Poljak in Slovenec sta si do vrha vzpona privozila lepo prednost, ki pa sta jo na izjemno zahtevnem spustu zapravila.

Na osojni strani vzpona je bila cesta še povsem mokra, blizu padca je bil tudi Pogačar, ki je nato spust odpeljal zelo previdno. Povsem na dnu spusta, ravno ob prihodu v Celje, se je dvojici pridružil še član Alpecin-Fenixa Nicola Conci, ki je edini upal tvegati na spustu in je pokril več kot pol minute zaostanka.

Trojica je skupaj prepeljala skozi center Celja, nato pa je takoj ob vstopu na zaključni vzpon na pedala stopil Pogačar. Tokrat na njegov napad ni imel odgovora niti Majka in 23-letnik iz Klanca pri Komendi se je odpeljal svoji drugi zmagi na Celjskem gradu naproti. Ciljno črto je prečkal 11 sekund pred Poljakom in je že prevzel vodstvo v skupnem seštevku dirke. Tretje mesto na etapi je pripadlo Italijanu Conciju.

Izjemno je zaključek etape odpeljal tudi Luka Mezgec, ki je končal na četrtem mestu in je za Pogačarjem zaostal samo 38 sekund. Kranjčan je s tem dosežkom nakazal, da je v izvrstni formi in v nedeljo lahko pričakujemo njegov napad na etapno zmago. V času Mezgeca je končal tudi Matej Mohorič, slabši dan pa je imel Domen Novak (oba Bahrain-Victorious), ki je dolgo časa skušal slediti Pogačarju ob vzponu na Svetino, a je nato omagal. Etapo je končal kot 13. in z zaostankom 47 sekund, kar je bilo dovolj, da je zadržal tretje mesto v skupnem seštevku za Pogačarjem in Majko.