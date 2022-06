Evropska komisija državam članicam »priporoča prvič, da se Ukrajini zagotovi evropska perspektiva in drugič, da se Ukrajini dodeli status kandidatke pod pogojem, da bo država izvedla številne nadaljnje pomembne reforme«, je na novinarski konferenci dejala predsednica Ursula von der Leyen, ki je bila ob tej priložnosti oblečena v rumeno-modre barve ukrajinske zastave.

»Ukrajina je jasno pokazala težnjo in zavezanost živeti v skladu z evropskimi vrednotami in standardi. Ukrajina je že pred vojno stopila na pot proti Evropski uniji,« je povedala uvodoma. V nadaljevanju je predstavila dosedanje dosežke Ukrajine, pri tem pa opozorila tudi na področja, na katerih državo še čakajo reforme, med drugim na področju pravosodja, prav tako pa mora okrepiti prizadevanja za izkoreninjenje razširjene korupcije in zajezitev vpliva oligarhov.

»Veliko je bilo doseženega, a pomembno delo ostaja,« je pojasnila in dodala, da se je o tem že pogovarjala tudi z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in člani ukrajinske vlade. »Vsi vemo, da so Ukrajinci pripravljeni umreti za evropsko perspektivo. Želimo, da živijo z nami za evropske sanje,« je poudarila predsednica.

Do predloga najbolj zadržani Danska in Portugalska

O mnenju komisije bodo razpravljali voditelji 27 držav članic EU, ki naj bi o tem odločali prihodnji četrtek in petek na srečanju v Bruslju. Med članicami glede tega vprašanja sicer ni enotnega stališča. Najbolj zadržani naj bi bili Danska in Portugalska. Druge vlade medtem podpirajo podelitev statusa kandidatke za članstvo v EU Ukrajini, pri čemer se nekatere zavzemajo za določitev pogojev. Na strani, ki močno podpirajo podelitev tega statusa Ukrajini, so vzhodne članice.

Slovenski premier Robert Golob je na četrtkovem srečanju z Ursulo von der Leyen v imenu Slovenije izrekel jasno podporo temu, da Ukrajina dobi status kandidatke za članstvo v EU. Predsednica von der Leyen je sicer že po srečanju z Zelenskim v Kijevu v začetku meseca dejala, da »EU želi podpreti Ukrajino na njeni evropski poti«. Zelenski pa je dejal, da bi članstvo Ukrajine v EU pomenilo simbol evropske enotnosti.

Status kandidatke bi lahko dobila tudi Moldavija

Komisija je danes predlagala, da se status kandidatke za članstvo v EU podeli tudi Moldaviji. Tudi glede te nekdanje sovjetske republike je predsednica podala oceno doseženega. Moldavija je v zadnjih letih »naredila odločen korak k reformam z jasnim mandatom svojih državljanov« in je »na pravi reformni, protikorupcijski in evropski pot"«, vendar pa je »pred Moldavijo še dolga pot,« je opozorila.

Glede Gruzije je bila komisija bolj zadržana. Priporočila je, da se ji dodeli »evropska perspektiva«, ki bi lahko privedla do kandidature za članstvo, če bo izvedla več reform. Gruzija se mora zdaj politično poenotiti, da bi oblikovala jasno pot do strukturnih reform in do EU, je pojasnila.

Še nikdar prej ni bilo v tako kratkem času podano mnenje o dodelitvi kandidature za članstvo v EU. Tri vzhodnoevropske države so prošnje za članstvo podale kmalu po začetku ruske invazije na Ukrajino konec februarja.

Vse tri so sicer del Vzhodnega partnerstva EU, ki od leta 2009 skrbi za intenzivnejše politično združevanje in gospodarsko povezovanje s šestimi partnerskimi državami vzhodne Evrope in južnega Kavkaza. Z EU pa imajo sklenjene tudi pridružitvene in prostotrgovinske sporazume.