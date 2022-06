Sredi četrtega meseca vojne v Ukrajini predsednik Volodimir Zelenski nadaljuje kljubovalno držo tako na bojišču kot na diplomatskem parketu. V Severodonecku ukrajinskim silam v pouličnih bojih še uspeva zadrževati položaje, v dveh zadnjih večjih mestih v Donecku pod ukrajinskim nadzorom, Sloviansku in Kramatorsku, pa so oblasti pozvale ljudi, naj zaradi vse močnejšega pritiska ruskih sil zapustijo domove. Kljub slabim ukrajinskim obetom na bojiščih Donecka in še bolj Luganska Zelenski vztraja, da ne bo predaje. »Ukrajina se bo borila za vrnitev vsega od ruskih sil zasedenega ozemlja. Izgubili smo že preveč ljudi, da bi se mu odpovedali,« je dejal.

To obrambno-vojaško sporočilo ni bilo namenjeno zgolj Rusiji, temveč tudi očitno Parizu. Francoski predsednik Emmanuel Macron je namreč v minulih dneh spet ocenjeval, da se Rusije ne sme ponižati, s čimer je nakazoval, da bi morala Ukrajina sprejeti boleče kompromise, kar pa je Zelenski zdaj povsem jasno zavrnil. Njegovo drugo sporočilo, podobno tistemu, ki ga v teh dneh v članice EU prenašajo drugi predstavniki Ukrajine, je bilo namenjeno vsem evropskim voditeljem: Ukrajini naj na bližajočem se vrhu EU konec junija podelijo status kandidatke za članstvo. »To ne bo zgolj odločitev za Ukrajino, temveč za celoten evropski projekt,« je ocenjeval Zelenski in dodal, da bo od te odločitve odvisno tudi, ali ima Evropska unija prihodnost ali ne.

Slovenija bo pomagala Ukrajini na poti v EU

Podobno sporočilo je v Slovenijo včeraj prinesla podpredsednica ukrajinskega parlamenta Olena Kondratiuk. »Več kot 91 odstotkov prebivalcev podpira vstop Ukrajine v EU. (…) Ukrajina se ne bori le za svoj teritorij in svojo neodvisnost, ampak za vso Evropsko unijo,« je dejala po pogovorih z zunanjo ministrico Tanjo Fajon. V Ukrajini se ob tem zavedajo, da jih čaka še dolga pot do polnopravnega članstva v EU, podpirajo pa tudi širitev EU na zahodni Balkan, je dejala Kondratiukova ter poudarila, da je Ukrajina za status kandidatke pripravljena. Izpolnjuje namreč 65 odstotkov vseh zahtev za potrditev statusa, je rekla.

Od Fajonove je dobila zagotovilo, da je Slovenija močna zaveznica Ukrajine in si jo želi videti kot članico Evropske unije. Na zunanjem ministrstvu so ta teden ustanovili delovno skupino, ki bo Ukrajini med drugim pomagala na njeni poti v Evropsko unijo. »Status kandidatke ima velik simbolni pomen za končanje vojne v Ukrajini. Delali bomo v smeri, da Slovenija čim prej podpre status kandidatke Ukrajine za članstvo v EU. Ključno je izpolnjevanje kriterijev,« je povedala Fajonova.

Michelovi predlogi

Toda še zdaleč ni gotovo, da bi Ukrajina na junijskem zasedanju evropskega sveta res dobila status kandidatke. V EU so države skoraj soglasne, da država sodi v EU, ni pa soglasja o tem, da bi status kandidatke za članstvo dobila kmalu. Do zadržkov prihaja predvsem zaradi pristopnega procesa držav zahodnega Balkana in tudi novih zamislih predsednika evropskega sveta Charlesa Michela za vzpostavitev tako imenovane evropske geopolitične skupnosti, ki bi jo sestavljale države Vzhodnega partnerstva in zahodnega Balkana. Če bi bil ta predlog sprejet, bi to pomenilo novo spremembo v širitvenem procesu Unije. Kandidatke bi lahko postopoma vstopale v EU, ko bi izpolnile pogoje na določenem področju. Michelov predlog se sicer neposredno ne dotika vprašanja podelitve statusa kandidatke za članstvo neki državi, je pa tudi zaradi vojne v Ukrajini to vprašanje spet na dnevnem redu Bruslja.