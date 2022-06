Kriptovaluta dogecoin je bila ustvarjena leta 2013 kot spletna šala. Njeni ustvarjalci so pojasnili, da je bila zamišljena kot ironičen odgovor na dva velika spletna pojava: kriptovalute, kot je bitcoin, in spletne šale okoli slike psa pasme shiba inu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Musk je dogecoin v svojih zapisih na Twitterju večkrat izpostavil in s tem poskrbel, da je kriptovaluta, ki je januarja lani stala okoli 0,5 centa, maja lani dosegla vrednost okoli 7,3 centa. Danes okoli 10. ure se je vrednost dogecoina ponovno gibala okoli 0,5 centa.

Johnson zahteva, da se njegovo vlogo, ki jo je vložil na sodišču v New Yorku, opredeli kot skupinsko tožbo v imenu vseh tistih, ki so utrpeli izgube zaradi naložb v dogecoin od leta 2019 dalje, navaja AFP.

Vlagatelji naj bi izgubili 86 milijard dolarjev

Odkar je Musk začel promovirati dogecoin, so vlagatelji v to kriptovaluto izgubili okoli 86 milijard dolarjev, ocenjuje Johnson. Od najbogatejšega Zemljana zahteva, da vlagateljem povrne ta znesek in obenem plača dvakratnik tega zneska kot odškodnino, torej dodatnih 172 milijard dolarjev.

Johnson je prepričan, da je Musk s promocijo dogecoina povečal »njegovo ceno, tržno vrednost in obseg trgovanja«. Pri tem je vključil Muskove objave na družbenem omrežju Twiter, kjer ima več kot 98 milijonov sledilcev, med katerimi je obljubil, da bo SpaceX »poslal dobesedni dogecoin na dobesedno Luno«.

Tožba zajema tudi Muskovo podjetje Tesla, saj ta sprejema dogecoin kot plačilno sredstvo za nekatere izdelke. Družba SpaceX, prav tako v lasti Muska, je tudi vključena v tožbo, ker je enega od svojih satelitov poimenovala po dogecoinu. Johnson je dogecoin primerjal s piramidno shemo, saj virtualna valuta nima lastne vrednosti in ni izdelek. Poleg tega ni podprta z oprijemljivim sredstvom, število »kovancev" pa je neomejeno.

V ZDA je zadnje čase vse več tožb vlagateljev, ki se počutijo ogoljufane zaradi obljub o kriptovalutah, še navaja AFP.