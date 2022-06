Marsikateri Slovenci, ki so rezervirali počitniške pakete prek turističnih agencij, so v zadnjih tednih doživeli hladen tuš, ko so prejeli obvestila o podražitvi počitniških aranžmajev. Nekateri le za nekaj odstotkov, drugi bodo podražitve krepko čutili, saj so lahko dvigi visoki, tja do 20 odstotkov. Razlogi za podražitev so največkrat dražje gorivo in energenti, ki potiskajo cene v turizmu v nebo. Ne le počitniških aranžmajev in letalskih vozovnic, temveč tudi namestitvenih kapacitet, predvsem hotelov, zasebnih sob in apartmajev, gostinskih storitev, hrane, vsega tistega, brez česar gost ne more. Če so ponudniki namestitev že za časa turističnih bonov pri nas dvignili cene, so letos te še višje. Toda že od maja dalje so naši turistični kraji polni, rezervacije nujno potrebne, in to ne le za nastanitve, vse bolj tudi za gostilne. »Reservation only« oziroma »samo rezervacije« je napis, ki vas letos že pred sezono ustavi pred praktično vsako gostilno v Bovcu. Ne glede na vse večjo inflacijo, pomanjkanje delovne sile v turizmu, nesorazmerno visoke cene glede na kakovost ponudbe povpraševanje turistov še naprej narašča.

Izredna situacija

Kaj se torej dogaja v turizmu, so podražitve res le posledica višjih cen energentov?

»Letos je prišlo do izredne situacije zaradi vojne, zato so podražitve dnevno visoke. V primerjavi s pogodbenimi izhodišči, ki so jih agencije podpisovale za najeme letal, so cene goriva od 120 do 140 odstotkov višje kot prej. Kar pomeni, da prihaja od 30 do 50 odstotkov višjih cen letalskih prevozov, in to so zneski, ki jih noben organizator ne zmore več pokriti, zato so podražitve neizogibne. Še marca in aprila je združenje letalskih prevoznikov napovedovalo trend upada letalskega goriva in posledično bi se cene umirile. Zdaj pa so v enem tednu nihanja, ki smo jih včasih videli znotraj enega ali dveh let,« je povedal Matej Knaus, predsednik slovenskega Združenja turističnih agencij.

Toda v tej verigi se ne dražijo le letalski prevozi, tudi avtobusni oziroma vsi, povezani z gorivom, posredno pa tudi nastanitvene kapacitete. Podražitvam se je ta trenutek nemogoče izogniti, na drugi strani pa si danes nihče v Evropi ne dovoli vzeti pravice, da ne bi nekam šel, izpostavi Knaus. »Svet se šele počasi odpira in predvsem Azija je še vedno precej zaprta. Ti tokovi se bodo stabilizirali šele v pol leta pa tja do dveh let,« je pojasnil.

Podražitve aranžmajev skušajo agencije z dolgoročnimi pogodbami seveda zajeziti, toda dejstvo je, da gre za izjemne situacije, ki so v pogodbenih razmerjih opredeljene z višjo silo. Zato morajo z dobavitelji na novo sklepati dogovore oziroma sprejeti višje cene storitev. Za koliko torej podražitev, je odvisno od samega paketa, od dolžine leta in destinacije, kamor se gost odpravlja. Vsaka destinacija je zgodba zase. Povišanje cen po sklenitvi pogodbe o paketnem potovanju je dovoljeno, a le izjemoma, in sicer zaradi spremembe cene prevoza, zaradi spremembe davkov in pristojbin ali menjalnega tečaja valute, če je to povezano z določenim paketnim potovanjem. Potrošnik ima pravico od pogodbe odstopiti, če je povišanje turističnega aranžmaja višje od osmih odstotkov. V tem primeru zanj ne nastanejo stroški, poudarjajo pri Zvezi potrošnikov Slovenije. Če pa povišanje cene ne presega osmih odstotkov prvotno dogovorjene cene, ga je potrošnik dolžan plačati, če so izpolnjene tudi druge predpostavke, torej ustrezna pogodbena določila in pravočasna obvestitev potrošnika, to je vsaj 20 dni pred predvidenim potovanjem.

Enormno povpraševanje

Toda visoke cene niso od včeraj. Že jeseni lani je Svetovno združenje poslovnih potovanj (Global Business Travel Association, GBTA) podalo oceno, da se bodo v prihodnjih dveh letih podražile cene hotelov in sob. Razlogi, ki so jih navedli: povečano povpraševanje in zmanjšana zmogljivost, povpraševanje potnikov po trajnosti, višji stroški dela in energije. Letalske vozovnice naj bi se letos dvignile za okoli 3,3 odstotka, hoteli pa za 13 odstotkov. Toda razlike med evropskimi državami in mesti so velike. V Madridu so se cene hotelov dvignile za 24 odstotkov, tam imajo 400 odstotkov večje povpraševanje, v Londonu so dvigi višji za 23 odstotkov ob 220 odstotkov večjem povpraševanju. Podobno je v Rimu, medtem ko so lizbonski hoteli dražji za 20 odstotkov, povpraševanja pa je za 260 odstotkov več. Cene so se najmanj spremenile v Avstriji in Nemčiji, kjer turizem le počasneje okreva, znižale so se v vzhodnoevropskih državah, najverjetneje zaradi vojne v Ukrajini, na splošno je cenejša tudi Francija.

Toda ne le cene hotelov in zasebnih namestitev, zaradi povišanih stroškov so se že konec lanskega leta dvignile tudi cene kampiranja. »Toda razlika med kampi in drugimi nastanitvami je v tem, da je večina kampov cenike za letošnjo sezono objavila oktobra in novembra lani, ker to od njih zahtevajo tuji partnerji, predvsem avtoklubi. Zaradi tega so povišanja cen pri kampiranju nižja kot v drugih segmentih turizma, tja od pet do deset odstotkov,« je poudaril Klemen Hren, urednik spletne strani Avtokampi. Se pa v Italiji dogaja, da vsaj boljši kampi že oblikujejo cene podobno kot hoteli, to je na podlagi ponudbe in povpraševanja. Kar pomeni, da je lahko danes cena drugačna od tiste jutri.

Rezervacije nujne povsod

Kaj lahko letos pričakujejo gostje na dopustu? Kdaj in kako iti ugodneje na dopust? Najbolje so jo odnesli tisti, ki so počitnice rezervirali že zgodaj, torej prvo minuto. Tisti, ki čakajo na zadnje minute, bodo absolutno na slabšem in bodo za počitnice odšteli krepko več, je prepričan Knaus.

»Za letošnje poletne počitnice so se rezervacije začele že decembra, ko so na voljo tudi najvišji popusti. A letošnja poletna sezona bo specifična, saj predvidevamo, da se bodo cene v mesecu juliju in avgustu še povišale. Enako je bilo tudi v minuli sezoni. Rezervacije v zadnjem hipu se v tem letu zagotovo ne bodo obrestovale, zato odsvetujemo čakanje z rezervacijo do zadnjega trenutka,« je sporočila Urša Knaus iz agencije Palma.

»Glede na podatke o rezervacijah poleti je očitno, da si ljudje želijo dopustov in potovanj. Nedavne 14-dnevne počitnice v dveh nemških regijah so povzročile, da so bili naši kampi v okolici Bleda, Bohinja, v Posočju, na Obali, tudi na Hrvaškem v Istri in v Kvarnerju zelo dobro zasedeni, nekateri so bili celo polni. Kampiranje je postalo v zadnjih dveh letih še bolj popularno, prodaja avtodomov in počitniških prikolic strmo raste in proizvodnja zaradi vseh težav ne more več slediti povpraševanju. V porastu je avtomobilski turizem v krogu 500 kilometrov od doma,« opaža Hren.

Vse boljše lokacije v hrvaških kampih so v vrhuncu sezone že malodane zasedene. Tudi pri nas je podobno. Posočje, Gorenjska, Obala bodo polni. »Ljudem je treba jasno povedati, da če pridejo v petek popoldne v boljši kamp na Gorenjsko in ne dobijo prostora, to ne pomeni, da niso zaželeni, ampak je kamp poln. Brez rezervacij letos ne bo šlo,« opozarja Klemen Hren in svetuje, da Slovenci izberejo termine za kampiranje med 20. junijem in 15. julijem. »Takrat bo še mogoče dobiti prostor, čeprav seveda ne na vseh lokacijah. Toda to je čas, ko bo na območju širšega Jadrana in v Italiji nekoliko manj nemških gostov, manj gneče, čeprav je utopično pričakovati, da bo prazno,« dodaja.

Še vedno je zelo veliko povpraševanja tudi po mobilnih hišicah, za katere se odločajo predvsem ljudje, ki so pred covidom hodili v hotele. »Lani ni bilo mogoče v glavni sezoni dobiti mobilne hišice. Povpraševanje pa poganja cene naprej. Osnovna cena za hišico na Hrvaškem je v glavni sezoni okoli 200 evrov na noč, ekstrem pa je bil pred mesecem dni 950 evrov na dan za štiri osebe. Toda dokler imaš kupca, ki je pripravljen to plačati, je takšna tudi ponudba,« je jasen Klemen Hren.

Bo zmanjkalo kapacitet?

Kot kaže, so trenutno, tik pred poletnimi počitnicami, cene najvišje, ker namestitve išče vsa Evropa. Enormno povpraševanje pa lahko pripelje tudi do tega, da bo zmanjkalo kapacitet in možnosti za počitnice, opozarja Knaus. Na drugi strani pa se s povišanjem cen, pomanjkanjem delovne sile, pritiski glede plač soočajo vsi ponudniki v turizmu. Zdi se, da so se težave v turizmu, ki so jih leta in leta pometali pod preprogo, letos pokazale v vsej svoji razsežnosti.

»Določeni ponudniki so se prestrukturirali in na Hrvaškem imamo hotele, ki se letos sploh ne bodo odprli ali pa bodo imeli le omejene kapacitete, ker nimajo dovolj delovne sile. S tem problemom se sooča vsa Evropa. Tako nekdo ne bo mogel ponuditi storitve, ker nima dovolj zaposlenih, ali pa bo skušal hotel izgubo, ki jo bo delal z vašo nastanitvijo zaradi povišanja cen, nekje nadoknaditi. Ali bo manj grel sobo ali bo varčeval pri hrani in še kje. Glede na situacijo, cenovne pritiske, pomanjkanje delovne sile je realno pričakovati slabšo kakovost. Letos bomo vsi plačali nekaj več in dobili manj. Toda prednost agencij je, da imamo ves čas monitoring kontrole, komuniciramo z našimi dobavitelji, odpravljamo pomanjkljivosti in delamo vse, da visoko storitev tudi zadržimo,« pomirja Matej Knaus.