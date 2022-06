Po slabo, pristransko in neprofesionalno izpeljanem volilnem projektu in ukinitvi paradnih oddaj, denimo oddaj Studio City, Globus, Točka preloma, Politično in Odkrito, je vodstvo RTVS mesece napovedovalo Panoramo kot vrhunec objektivnega, poglobljenega in kritičnega novinarstva in z njim utemeljevalo kadrovsko izčrpavanje Dnevnika in Odmevov, so navedli v zavezništvu.

A po njihovih beseda se je drag in dolgo pripravljan projekt po pričakovanjih izkazal za »beden ponaredek programov komercialnih televizij«, ki ne dosega programskih standardov javne radiotelevizije in ima po podatkih časnika Večer komaj enoodstotno gledanost. Za to šlamastiko je ne le objektivno, ampak tudi neposredno kot vršilec dolžnosti direktorja televizije odgovoren generalni direktor RTVS Andrej Grah Whatmough, skupaj z njim pa tudi urednica televizijskega informativnega programa Jadranka Rebernik in predsednik programskega sveta RTVS Peter Gregorčič, so prepričani.

»Če bi imeli ti ljudje vsaj trohico časti in odgovornosti in bi jim bilo mar za ugled RTVS, bi sledili zgledu nekdanjega direktorja Narodnega muzeja Slovenije Pavla Carja in nepreklicno odstopili,« so navedli.

Večerno informativno oddajo na drugem programu TVS je predvidel programsko-produkcijski načrt javnega zavoda za letošnje leto, ki ga je programski svet RTVS potrdil novembra lani. Po večkratnih prestavitvah so jo na drugem programu nacionalne televizije začeli predvajati konec maja.