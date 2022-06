Glede na podatke francoskega notranjega ministrstva, objavljene ponoči, sta liberalno zavezništvo Skupaj in levi Nupes, v katerem so poleg Melenchonove Nepokorne Francije še socialisti, komunisti in ekologi, tesno skupaj, razlika med njima je pri dobrih 48 milijonih volilnih upravičencev le okoli 20.000 glasov.

Po drugem krogu se glede na projekcije, ki so jih na podlagi izida prvega kroga volitev pripravile štiri javnomnenjske agencije, Macronovemu zavezništvu obeta med 225 in 295 sedežev v 577-članski nacionalni skupščini. Skoraj gotovo je torej, da bodo zmagali, a vprašanje je, ali bo Emmanuel Macron prihodnjih pet let še imel absolutno večino. Brez nje bo predsednik precej težje uresničeval svoj ambiciozen reformni program, ki ga je napovedal po zmagi na aprilskih predsedniških volitvah.

»Izid je zelo resno opozorilo Emmanuelu Macronu«

Zavezništvu Nupes se obeta med 150 in 220 sedežev, kar pomeni, da bodo verjetno največja opozicijska skupina v 577-članski nacionalni skupščini. Jean-Luc Melenchon, ki je, potem ko je za las zgrešil uvrstitev v drugi krog predsedniških volitev, napovedal boj za vodenje vlade, pravi, da bo naredil vse, da Macronu prepreči izvajanje njegovega programa. »Izid je zelo resno opozorilo Emmanuelu Macronu,« je izid volitev za francosko televizijo France 2 komentiral politolog Brice Teinturier.

Premierka Elizabeth Borne, ki jo je Macron na ta položaj imenoval tik pred volitvami v želji vladi dati nov zagon, je poudarila, da imajo zdaj teden dni časa, da mobilizirajo volivce in jih prepričajo, da potrebujejo jasno večino. »Skupaj je edina politična grupacija, ki je sposobna dobiti večino,« je dejala v nedeljo zvečer.

Če Macronova koalicija ne bo imela 289 sedežev v parlamentu, kolikor je absolutna večina, bo prisiljena v dogovarjanje s strankami na desnici oziroma bo morala na svojo stran dobiti nekaj opozicijskih ali neodvisnih poslancev. Glede na projekcije pa ni verjetno, da bi prišlo do kohabitacije, torej da bi moral Macron sodelovati s premierjem iz nasprotnega političnega pola.

Francija ima polpredsedniški sistem, predsednik republike ima precejšnje pristojnosti, a za potrjevanje zakonodaje v parlamentu potrebuje večino. Izključne pristojnosti ima le na področjih zunanje in obrambne politike.

Rekordno nizka volilna udeležba

Macron napoveduje, da bo v svojem drugem mandatu znižal davke, reformiral sistem socialne varnosti ter dvignil upokojitveno starost. Melenchon bi upokojitveno starost znižal, minimalno plačo bi povišal za 15 odstotkov, bogatejše pa bolj obdavčil.

»Nupes je v nedeljo odlično prestal prvi preizkus,« je bil zvečer zadovoljen Melenchon ter privržence, zlasti mlade in delavski razred, pozval, naj se prihodnjo nedeljo zgrnejo na volišča.

V prvem krogu je bila volilna udeležba rekordno nizka, doma je ostalo kar 52,49 odstotka registriranih volivcev, pri čemer je bila po poročanju AFP abstinenca zlasti visoka v delavskih okoljih.

Nacionalni zbor skrajne desničarke Marine Le Pen je v prvem krogu dobil 18,68 odstotka glasov, obeta se jim med pet in 45 sedežev. Trenutno jih imajo osem. Če bodo imeli več kot 15 poslancev, bodo lahko oblikovali formalno poslansko skupino in s tem več časa za razprave kot tudi dodatna sredstva.

Skoraj gotovo je, da bo Le Penova v drugem krogu v rudarskem mestu Henin-Beaumont na severu države izvoljena v skupščino, medtem ko je bil drugi skrajni desničar Eric Zemmour iz boja že izključen. Kandidiral je v okrožju Saint-Tropez na jugu Francije.

Macron izidov prvega kroga volitev še ni komentiral, predvidoma jih bo danes, ko si bo že dopoldne v Parizu ogledal orožarski sejem.