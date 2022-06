Obrazi nevladnikov Valerija Jevšnik Zavod Beta

»Samo nebo je meja!« se zasmeje Valerija Jevšnik iz Zavoda Beta, ko začne govoriti o majhnih in velikih čudežih, ki se vsak dan dogajajo pri njihovih aktivnostih za otroke in mladino. »Otroci imajo ogromno ročnih spretnosti, inovativnosti in ustvarjalnosti. Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina nas je povabila k pobudi MyMachine, ki deluje v okviru operacije LAS Vipavska dolina Spodbujanje ustvarjalnega in inovativnega razmišljanja med mladimi - MLIN. Otroci iz podružnične osnovne šole so narisali sanjski stroj, v Garaži smo pa ga izdelali. Otroci so imeli takšne fenomenalne zamisli, da ga ni bilo stroja, ki si ga ne bi želel vsak od nas. Mi, odrasli, pri vsaki zamisli že vnaprej razmišljamo, aha, tukaj bo problem, tega ne bomo mogli skomponirati … Pri otrocih tega ni. Njihovo otroško svobodno mišljenje je velikanski navdih.«

Točno to je osnovni namen vseh programov ajdovskega Zavoda Beta. Otroke in mlade želijo spodbuditi, da začnejo resnično ustvarjati. Se podati ven, med ljudi, raziskovat lokalno okolje in brskat za skrivnostmi in posebnostmi, ki jih skriva domači kraj; se zakopati v zemljo ali v mavrično barvanje kratkih majic, si iz starih palet izdelati stol ali mizo za posedanje v senci …

Evropsko leto mladih

»Letošnje leto je evropsko leto mladih!« opominja Valerija Jevšnik. »V našem zavodu bomo to priložnost med drugim obeležili v Hiši mladih Ajdovščina, kjer bomo iz prve roke spoznavali možnosti, ki jih ponujajo evropski programi za mlade. V delavnici bomo iskali rešitve za bolj trajnostno in zeleno Evropo in se pogovarjali o pomenu prostorov za mlade in participacije mladih pri soustvarjanju evropskih in lokalnih politik. To je še posebej pomembno v obdobju po epidemiji.«

Sodelujejo tudi pri projektu občine Ajdovščina Mladost na burji, v okviru katerega so prejeli oznako »Pri nas beležimo aktivnosti: Mladost na burji«. »Poleg našega programa Garaža je tukaj poudarek še na aktivnostih s področja Moja skupnost, kjer zasajamo gredice in skrbimo za lokalno okolje, ter Predstavitev poklica, kjer otroci in mladi pod vodstvom mentorjev spoznavajo veščine elektrotehnike, strojništva, fizike, kemije in drugih znanosti,« pojasnjuje Valerija Jevšnik.

Tudi letos bodo v času poletnih počitnic izvajali celodnevno počitniško varstvo Ulične delavnice. »Program je sestavljen iz različnih tematskih delavnic, med katerimi otroci preživijo čas v naravi in pridobijo veselje do kakovostnega preživljanja prostega časa. Ustvarjamo, raziskujemo, veliko se ukvarjamo s kulturno dediščino, ki je pomemben element naše identitete.«

Vsi v Garažo!

Ta hip so v Zavodu Beta najbolj ponosni na svoj mentorski program Garaža. »Ponosni smo, da Garaža dejansko postaja središče dogajanja v Ajdovščini, pa tudi širše. V preteklih tednih je naše prostore in stroje prišlo pogledat več kot osemdeset otrok iz okoliških šol, tukaj imamo dijakinje, ki so si prišle same delat klopco iz palet, povezujemo se z Rdečim križem in tudi z upokojenci. Otroci, ki obiskujejo mentorski program Garaža, že od lanskega oktobra izdelujejo prototipe po svojih željah. Tako v letošnjem pilotnem letu nastajajo gokart na bencinski pogon, drugi na električni pogon, rover za pobiranje vzorcev iz tal ter računalniška igrica. Program obiskujejo predvsem tisti, ki so v sebi že dolgo gojili željo, da bi si sami kaj izdelali, pa niso imeli dovolj poguma ali znanja, da bi se tega resnično lotili …,« je navdušena Valerija Jevšnik.

Pobudo študentov tehničnih in naravoslovnih smeri je občina Ajdovščina podprla z brezplačnim najemom prostorov, v katerih se nahaja Garaža. Tako je nastal ustvarjalen prostor, v katerem mentorji predajajo svoje znanje na mlajše, znanja željne generacije, pri tem pa poglabljajo svoje veščine. »Študenti so izhajali iz osebnih izkušenj iz osnovnošolskih in srednješolskih klopi, ko so si želeli več praktičnega pouka. Manj teorije, več prakse! Oblikovali smo programe obdelovanja kovin, lesa in osnove strojniškega dela na računalniku, predvsem pa smo si zamislili, da bi otroci in mladi z mentorsko pomočjo prek ročnih spretnosti in pridobljenega znanja ustvarjali uporabne in praktične izdelke. Mentorski program je zasnovan za dijake in šolarje zadnje triade osnovnih šol, na ostalih delavnicah v Garaži pa se srečuje staro in mlado.«

Valerija Jevšnik priznava, da na začetku projekta jeseni niso niti sanjali, da se bo Garaža s takšno hitrostjo in intenzivnostjo zasidrala v bližnjo in daljno okolico. »Sedaj nas je finančno podprlo tudi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in sicer naš projekt Garaža - odskočna deska za ženske v poklicih STEM. Načrtujemo izvedbo mentorskega programa za dekleta, ki bodo izvajala znanstvene poizkuse, oglede dobrih praks, strokovno ekskurzijo, okrogle mize …« našteva Valerija Jevšnik. In sprašuje: »Kakšen pa je vaša popolna mašina? Jo pridete ustvarit?«

Zavod Beta – Inštitut za razvoj družbe Pridite v ajdovsko Garažo! Odprta je vsak dan od 9. do 17. ure. Pobrskajte po spletni strani Zavoda Beta https://zavod-beta.si in si oglejte še druge programe za otroke in mladino, recimo Ulične delavnice, ki bodo letos poleti potekale v Garaži kot ustvarjalno počitniško varstvo za otroke, ali pa različne tehnične delavnice. Lahko pa jih obiščete 17. junija, ko prirejajo dan odprtih vrat – dobrodošli do 9. ure dalje. Podjetja: če imate v svojih skladiščih kakšno neuporabljeno ročno ali strojno orodje, ki bi ga zmogli donirati – pri Zavodu Beta bodo vedeli, kako ga uporabiti. Veseli bodo tudi finančnih donacij na tekoči račun, namenite jim lahko tudi delež dohodnine. Pa tudi kakšen predlog za nove programe ni nikoli odveč: pri Zavodu Beta se najbolj bojijo, da bi pri svojem delu (po)stali ozkogledi. Več glav več ve – pridružite se ustvarjalnemu garažnemu gibanju!