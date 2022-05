Cavusoglu je v televizijskem pogovoru dejal, da bo Lavrov 8. junija prispel v Turčijo »na pogovore o vprašanju odpiranja varnostnega koridorja, ki vključuje tudi (prevoz) pšenice v Črnem morju«.

»To je najpomembnejše vprašanje. Osredotočamo se na to. Načrtujemo ustanovitev centra v Istanbulu za opazovanje koridorja,« je povedal Cavusoglu po poročanju francoske tiskovne agencije AFP. Lavrova bo na obisku spremljala vojaška delegacija, je dodal.

Cavusoglu je obisk Lavrova napovedal le dan po tem, ko je ruski predsednik Vladimir Putin turškemu kolegu Recepu Tayyipu Erdoganu dejal, da je Moskva v sodelovanju z Ankaro pripravljena omogočiti neoviran pomorski promet blaga, vključno z izvozom žita iz ukrajinskih pristanišč.

V ukrajinskih pristaniščih, ki so jih obkolile ruske ladje, je obtičalo na desetine kontejnerskih ladij, zaradi česar je onemogočen izvoz pšenice, sončničnega olja in drugih živil ter gnojil. Plovbo po Črnem morju ovirajo tudi mine, ki so jih postavile tako ruske kot ukrajinske sile, še navaja AFP.

Iz ukrajinskega pristaniškega mesta Mariupolj, ki so ga okupirale ruske sile, je sicer prav danes v mesto Rostov na Donu v Rusiji odplula prva tovorna ladja, je sporočil vodja separatistične ljudske republike Doneck Denis Pušilin.