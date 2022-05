Triintridesetletni napadalec je že dlje časa prisoten v govoricah, da naj bi kmalu okrepil Barcelono. Katalonski velikan pa po poročanju Bilda ni uspel s prvo ponudbo za Poljaka. Ta naj bi znašala 32 milijonov evrov.

Kapetan poljske izbrane vrste je danes sicer potrdil govorice o odhodu, o morebitnem novem klubu pa še ni spregovoril. »Prestop drugam je najboljša rešitev za obe strani,« je dejal 33-letnik.

Lewandowskega sicer pogodba z bavarskim velikanom veže do konca prihodnje sezone, na reprezentančnem treningu pa je zbranim predstavnikom medijev dejal, da se v prihodnosti ne vidi v dresu desetkratnih zaporednih nemških prvakov.

»Ena stvar je jasna, moje zgodbe z Bayernom je konec. Po vsem, kar se je zgodilo v zadnjih mesecih, si ne predstavljam nadaljnjega sodelovanja. Verjamem, da je prestop najboljša rešitev,« je dodal izjemni Poljak, ki je v vrste bavarskega kluba prestopil pred osmimi leti iz Borussie Dortmund.

V tem času je na 374 tekmah za Bayern dosegel kar 344 golov, v lanski sezoni pa je presegel tudi rekord slovitega Gerda Müllerja (40) po številu zadetkov v sezoni bundeslige z 41. Za reprezentanco je na 129 tekmah dosegel 75 golov.

Pri Bayernu so v medijskih nastopih po koncu sezone večkrat izrazili prepričanje, da bo 33-letnik spoštoval pogodbo in še eno leto ostal na Bavarskem. Lewandowski pa je po koncu tekmovalnega obdobja dejal, da pogodbe po koncu sezone 2022/23 z Bayernom zagotovo ne bo podaljšal in da bo morda odšel že to poletje.