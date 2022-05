Odhod iz Nemčije je pred dnevi najavil tudi 33-letni Lewandowski, ki ima pogodbo z Bayernom veljavno za še eno sezono. Stvari so jasne, Bayern lahko zasluži le, če ga proda letos, ali pa z nogometašem sklene novo pogodbo.

A vsaj zaenkrat športno vodstvo kluba z Oliverjem Kahnom in Hasanom Salihamidžićem trdi, da Poljak ostaja Bavarec. »Robert Lewandowski ima pogodbo do leta 2023 in to pogodbo bo izpolnil,« je časnik Welt am Sonntag citiral Kahna.