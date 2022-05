Med prioritetami kandidata za ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo so, kot je naštel v današnji predstavitvi na seji odbora DZ za gospodarstvo, boljši dostop do virov financiranja, bolj učinkovito poslovno okolje in večja učinkovitost upravnih postopkov. Pri slednjem je posebej izpostavil gradbena dovoljenja, za katera meni, da jih je treba iz upravnih enot prenesti na lokalno raven.

Danes v državnem zboru potekajo tudi druga zaslišanja ministrskih kandidatov.

Skarjševanje delovenga časa za zdaj nerealno

Han se, kot je dejal, strinja z večino predlogov gospodarskih združenj, s katerimi se je v zadnjem obdobju tudi že sestal. »Želim biti sogovornik združenj, imam svoje ideje, a nič ne bom uveljaljal na silo. Želim, da skupaj ustvarjamo zgodbo skozi pogovore in dogovore,« je poudaril. Opozoril pa je na stranske učinke nekaterih predlogov. »Moramo se dogovoriti, kako bomo kompenzirali posledice posameznega ukrepa. Treba se je dogovoriti o smiselni in uravnoteženi celoti,« je poudaril.

Izpade iz obdavčitve dela je tako po njegovih besedah denimo mogoče nadomestiti z večjo obdavčitvijo premoženja, pri čemer je treba najti dober kompromis. Treba je spodbujati vlaganja v vseh fazah razvoja in rasti podjetij, pri čemer Han omenja možnost uvedbe raziskovalnega vavčerja. Po nemškem vzoru je treba, tako Han, narediti analizo umeščenosti slovenskih podjetij v mednarodne verige.

Glede socialne kapice, pri kateri se je politika po njegovih besedah do zdaj izgubljala v ideoloških polemikah, je Han realist. Kot pravi, v tej vladi ne more biti socialne kapice, je pa treba gospodarstvu pomagati s sredstvi za razvojna delovna mesta. »Nisem za horizontalo, da se na socialno kapico obesijo posamezni menedžerji,« je dejal.

Zavzel se je za oblikovanje mednarodne poslovne zbornice v navezavi z ministrstvom za zunanje zadeve, ki bi povezala v tujini živeče uspešne gospodarstvenike, diplomate, športnike in raziskovalce. Po njegovih besedah je treba z določenimi finančnimi mehanizmi spodbuditi zeleni prehod, z ustreznimi strukturnimi ukrepi pa zagotoviti prestrukturiranje regij, kot je denimo Šaleška. Spodbujati je treba tudi lastništvo zaposlenih v podjetjih.

Skrajševanje delovnega časa je po njegovem prepričanju v tem trenutku še nerealno, mora pa država pripraviti ustrezno zakonodajo za ta trend, ki pomeni tudi bolj privlačna delovna mesta.

Glede blagovnih rezerv si Han želi, da v teh kriznih časih ugotovijo in izboljšajo oceni tveganj, predvidljivost kriznih scenarijev in pravočasno oskrbo državnih rezerv. Kot pravi, mora biti država pripravljena na zunanje šoke, zato bo v sodelovanju s predsednikom vlade in drugimi resorji spodbudil razpravo o reševalnem paketu, ki ga je mogoče aktivirati takoj, ko pride do kriznih razmer.

Dialog z vsemi deležniki napoveduje glede morebitne regulacije cen energentov. Če bomo imeli možnost oblikovati sprejemljivo ceno, potem ne bo treba nič regulirati. Če pa bo vsak gledal samo nase, pa bo treba kakšno stvar tudi regulirati,« je poudaril.

Podvojitev sredstev za šport

Na področju turizma je izpostavil nujnost vlaganj v trajnostno turistično infrastrukturo, nov poslovni model za slovenske hotele, privlačnost delovnih mest in spoštovanje delovnopravne zakonodaje in boljšo povezljivost Slovenije s tujino preko letalskih povezav. »Morali se bomo začeti pogovarjati, ali obstaja možnost ustanovitve letalskega prevoznika ali pa subvencioniramo določene lete,« je dejal. Izpostavil je tudi potrebo po dobrem akcijskem načrtu za novo strategijo turizma in napovedal sodelovanje z vsemi deležniki.

Na področju športa je napovedal podvojitev sredstev za šport, podporo športnim programom z učinki na zdravje in preventivo vseh generacij, razvoj programov športa, sistemsko vzpostavitev pogojev za promocijo športa in gibanja in razvoj športne infrastrukture predvsem v naravi.

Po izobrazbi sem trgovec in naloga trgovca je prepoznati potrebo in nanjo odgovoriti s ponudbo. To znam in znam prepoznati tudi pričakovanja gospodarstva ter nanje odgovoriti z idejami, ukrepi in projekti, ki bodo slovenskemu gospodarstvu, turizmu in športu omogočili razvoj,« je še zatrdil Han, ki je tudi napovedal, da se bo po imenovanju na ministrski položaj umaknil iz lastništva družinskega podjetja. »Umaknil se bom do konca poletja, ker za to potrebujem čas,« je dejal.