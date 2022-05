Še hvaležen jim bo

V Kranju se ga je neki možakar pošteno nacukal, nato pa se je odločil, da bo šel na pot. S skuterjem, seveda. Še preden je motor sploh zapeljal po cesti, je možakar že padel po tleh. Ko se je nespretno pobiral, so ga opazili mimoidoči. In naredili, kar je bilo edino prav. Lepo so ga peljali domov, še celo skuter so mu potem dostavili na dom. Vest je vseeno prišla do policije, tako da bo, ko se bo streznil, možakarja verjetno pričakala še kakšna položnica. So se pa kranjski policisti javno zahvalili občanom, ki so prispevali k skupni varnosti, češ da je obstajala velika verjetnost, da bi pijani skuterist povzročil nesrečo. Ko bo seštel vse skupaj in prišel k sebi, bo tudi on občanom lahko le hvaležen.

Razbil hidrant in smetnjake

Še o enem konkretno pijanem občanu moramo poročati. Ta je na koncu dogajanja, ki vam ga bomo opisali, napihal neverjetne tri promile in mnogi se upravičeno sprašujemo, kako je sploh lahko sedel za volan. Zgodilo se je v okolici Šentjanža, kjer je pri odcepu za Koludrje voznik avtomobila trčil v hidrant in ob tem razbil še nekaj zabojnikov za odpadke. Občani so poklicali policijo, ta pa je ugotovila, da je voznik po nesreči zapeljal do bližnjega naselja, kjer je avtomobil parkiral na dvorišču stanovanjske hiše in vožnjo nadaljeval, pazite zdaj, z drugim vozilom. V Birni vasi so 46-letnika vendarle izsledili in mu preprečili, da bi povzročil še kaj precej hujšega kot nekaj razbitih smetnjakov. Njega bo pričakala položnica, na kateri bo pisalo 2000 evrov, pa tudi izpit bo moral opravljati še enkrat. Morda ga bo izučilo. Upajmo.

Pojdite vendarle na dirkališče!

Še ena prometna. Kar malce nam je nerodno, če izpademo moralisti že v tretji tokratni zgodbici, a tako pač je. Tale prihaja z ribniškega konca, kjer je nekdo očitno mislil, da je najmanj Valentino Rossi. Komaj dve leti ima možakar vozniško dovoljenje za motor, pa je po cesti, kjer je omejitev 90 kilometrov na uro, gonil s hitrostjo, reci in piši, 189 kilometrov na uro! Seveda, izpit so mu vzeli, čaka pa ga še plačilo 1200 evrov kazni. Tudi njemu se bo zabeležilo 18 kazenskih točk. Policisti so dodali, da je vožnja s tako hitrostjo izredno nevarna, možnosti za preživetje ob morebitnem trčenju pa nične. Mi dodajamo, da razumemo, da se komu po žilah pretaka čisto preveč adrenalina, da pa naj se za božjo voljo raje odločijo za skok s padalom ali pa, če je že treba adrenalin preganjati z motorjem, to počnejo na zavarovanem dirkališču. Bo varnejše za njih, predvsem pa za preostale udeležence v prometu.

Vam je pisal Anton Olaj? Ne odpišite mu!

Ste te dni v elektronski nabiralnik morda prejeli pismo generalnega direktorja policije Antona Olaja, v katerem vas obvešča, da bo on osebno proti vam sprožil postopke zaradi otroške pornografije, pedofilije, kibernetske pornografije in ekshibicionizma? Vas morda Olaj obvešča, da je tudi razkazovanje golote kaznivo dejanje, ki se strogo kaznuje? Vas Olaj poziva, da mu odgovorite in napišete svoje utemeljitve, ter opozarja, da boste vpisani v register zločincev zoper spolno nedotakljivost? Ne odgovarjajte mu. Gre za lažno sporočilo, prevaranti od vas želijo le kontakte, da bi vas lahko izsiljevali. Ste se čisto zares ustrašili, da policija vodi proti vam postopke zaradi zgoraj omenjenih kaznivih dejanj? Hja, potem pa je z vami nekaj hudo narobe. V tem primeru lažnemu Olaju le odgovorite, hekersko izseljevanje bo za vas še mila kazen, vam povem!

Reklamacija po balkansko

Na družbenih omrežjih se je razširil videoposnetek, kako neki možakar, domnevno v Bosni in Hercegovini, na »balkansko kulturen« način rešuje reklamacijo očitno okvarjenega sesalnika. Najprej se dokaj vljudno pogovarja s prodajalcem, vse pa kaže, da ta ni prav dovzeten za njegove pripombe in da z reklamacijo očitno ne bo nič. Možakar nato vzame sesalnik iz škatle, ga zabriše ob tla, ga pobere, ga zabriše ob tla, ga pobere in ga še enkrat zabriše ob tla. Pove, da je sesalnik kupil on in da lahko z njim očitno počne, kar hoče. Nato po tleh zabriše še sesalno cev in znova seže po ohišju sesalnika. Tega potem zabriše med police s preostalimi sesalniki, ga pobere, gre do naslednje vrste s policami in ga zabriše še med televizorje. Potem se na posnetku sliši veliko sočnega preklinjanja. Potem pa odide. Vam pa polagamo na srce, da reklamacijo vendarle skušate doseči na kak drugačen, resda bolj dolgočasen, a vseeno bolj kulturen način.