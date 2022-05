Tožilstvo je Petriču očitalo, da naj bi vodstvenima predstavnikoma v družbi Etra 33 pridobil 1,8 milijona evrov premoženjske koristi. Pri tem naj bi mu pomagali soobtoženi Tomaž Kmecl, Uroš Stabej, Peter Novak in Metod Smrekar. Vsi so obtožbe zanikali. Sodišče je pritrdilo zagovornikom obtoženih, ki so za vse predlagali oprostilne sodbe.