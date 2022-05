Čeprav so imeli mnogi ob uvedbi tretjekakovostnega evropskega nogometnega tekmovanja pomisleke, se je poteza Evropske nogometne zveze (Uefa) vsaj za zdaj pokazala kot uspešna. Moštva so tekmovanje vzela resno, za finale v Tirani pa je vladalo izjemno zanimanje navijačev Rome in Feyenoorda, tako da se je stadion s kapaciteto dobrih 20.000 sedežev izkazal za precej premajhnega. Zmage so se na koncu z 1:0 (1:0) veselili v italijanskem moštvu, ki je tako prišlo do prve evropske lovorike v klubski zgodovini. Močno se jo je razveselil tudi trener Jose Mourinho.

»Toliko stvari mi roji po glavi. Pri Romi sem enajst mesecev. Ob prihodu sem nemudoma dojel, kaj klub pomeni navijačem. Igralcem sem v slačilnici povedal, da so naredili, kar so morali. Vso sezono smo delali odlično. To ni zasluga enega večera, temveč številnih večerov in dni trdega dela,« je razlagal čustveni Jose Mourinho, za katerega je to peta evropska lovorika v karieri. S Portom in Interjem je osvojil ligo prvakov, s Portom in Manchestrom Unitedom evropsko ligo in zdaj z Romo še konferenčno ligo, ob tem pa ni nikoli klonil v finalu. »Od samega začetka smo imeli občutek, da lahko osvojimo konferenčno ligo. Naloga je postala težja, ko so iz evropske lige vanjo izpadli Leicester City, Marseille in Feyenoord. A ne glede na to smo se ji v popolnosti posvetili. Zanjo smo žrtvovali tudi nekaj točk v italijanskem prvenstvu, a se je izplačalo. Spisali smo zgodovino. Dejstvo, da gre za premierno izvedbo tekmovanja, vsemu skupaj daje še večjo težo,« je dodal Mourinho, ki so ga mediji v zadnjem času povezovali z Newcastlom in PSG. »Brez kančka dvoma ostajam pri Romi. Lastniki kluba so čudoviti ljudje in prepričan sem, da bomo skupaj nadaljevali zastavljeni projekt.«

Medtem ko so bili navijači Rome v ekstazi, na letališču se jih je ob vrnitvi moštva zbralo več kot 3000, so bili pri Feyenoordu močno razočarani. »Prvih 15 minut je na takšnih tekmah izredno pomembnih. V tem pogledu smo dobro nadzirali tekmo. A polčas traja 45 minut. Po dobrem uvodu smo delali napake pri odločitvah, tako igralci z žogo kot tisti brez nje. Med polčasoma sem jim položil na dušo, da morajo enostavno igrati bolje, če želijo priti do zmage. Na zelenico smo se vrnili bolj agresivni, a če zaostajaš, potrebuješ ob tem tudi nekaj sreče. Mi je tokrat nismo imeli. Imeli smo dovolj časa in priložnosti za dosego gola, a nam ni uspelo. Moramo biti odkriti in povedati, da je bila to verjetno tudi posledica kakovosti nasprotnika,« je skrušeno razlagal trener Feyenoorda Arne Slot.