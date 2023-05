Po poročanju RMC Sport naj bi Jose Mourinho oziroma njegovi bližnji zanikali neposredna pogajanja s trenerjem, ki ima pogodbo z italijansko Romo še do sredine leta 2024. Namesto tega se Campos pogaja z Mourinhovim agentom Jorgejem Mendesom.

Nadaljevanje dela trenerja Christopheja Galtierja, ki pariško ekipo vodi šele od lanskega poletja, je malo verjetno po zgodnjih izpadih iz lige prvakov in francoskega pokala.

PSG je v nedeljo s 3:1 premagal že izpadlo ekipo Troyes in ima na lestvici štiri tekme pred koncem francoskega prvenstva šest točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem Lensom.

Infantino obsodil rasistični incident v Italiji

Predsednik Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Gianni Infantino paje obsodil nedavni rasistični incident v italijanskem nogometu. Gre za incident, ko so srbskega napadalca Juventusa Dušana Vlahovića nasprotni navijači med nedeljskim gostovanjem pri Atalanti iz Bergama rasistično zmerjali z zaničljivo oznako za pripadnika romske skupnosti.

Infantino je takšen način sproščanja navijaških čustev v današnji objavi na Instagramu označil za »popolnoma nesprejemljivega«. To ni osamljen primer, je potožil predsednik svetovne zveze in pristojne v Italiji pozval k uvedbi strogih sankcij. Te bi morale služiti kot svarilo.

»Fifa in jaz stojimo ob strani Dušanu Vlahoviću, tako kot ob vsakem drugem igralcu, trenerju, funkcionarju, navijaču ali drugem udeležencu nogometne tekme, ki doživi rasizem ali diskriminacijo,« je zapisal Švicar. »Žrtve takšnih zlorab je treba podpreti, storilce pa ustrezno kaznovati.«

Na srbskega nogometnega igralca so se tik pred koncem tekme vsuli žaljivi vzkliki številnih navijačev na stadionu v Bergamu. Sodnik je tekmo na kratko prekinil. Nato je Vlahović dosegel gol za 2:0 in zmerjanje se je nadaljevalo. Sodnik je nato gesto nogometaša razumel kot provokacijo in mu pokazal rumeni karton. Italijanska nogometna zveza naj bi rumeni karton razveljavila, kot je to storila pred kratkim, ko je bil izključen Romelu Lukaku iz milanskega Interja. Belgijec je po rasističnih žalitvah tudi naredil gesto proti navijačem, ki so ga zmerjali.

V neprimernem obnašanju prednjačijo navijači rimskega Lazia

To sezono so se na tribunah stadionov v italijanski serie A ponavljali incidenti z elementi rasizma in antisemitizma. V neprimernem obnašanju so prednjačili navijači rimskega Lazia, ki so uporabljali antisemitske vzklike na obeh mestnih derbijih proti Romi. Na eni tekmi so opazili navijača z dresom in napisom »hitlerson« in s številko 88, ki pomeni nacistični pozdrav.

Moški bi lahko bil obtožen v skladu z italijanskim tako imenovanim Mancinovim zakonom proti gestam, dejanjem in sloganom, s katerimi se poveličujeta nacizem ali fašizem. Kazni vključujejo zaporno kazen do 18 mesecev in globo v višini do 6000 evrov, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Nemški državljan je bil identificiran skupaj z dvema drugima moškima, ki sta med tekmo salutirala z nacističnim pozdravom. Lokalni mediji poročajo, da sta bila moška Romuna.