Odvetnica Gabriella Vanadia je zahtevala, da Berlusconi in preostalih 27 obtožencev plačajo kazen v višini 10,5 milijona evrov, ker so Italijo na mednarodnem parketu spravili na slab glas.

Aktualno sojenje v Milanu je že tretje v zvezi s t. i. bunga bunga zabavami, zaradi katerih je bil Berlusconi obtožen zlorabe javnega položaja in podpiranja prostitucije mladoletnic. Afera, ki je izbruhnila leta 2010, je privedla do več sojenj nekdanjemu premierju, a ne tudi do pravnomočnih obsodb.

V središču afere je Maročanka Karima al Mahrough, bolj znana kot Ruby, ki naj bi ji Berlusconi plačeval za spolne usluge, ko je bila še mladoletna. Na aktualnem sodnem procesu tožilstvo Berlusconija obtožuje, da je pritiskal na udeležence zabav h krivemu pričanju na sodišču.

Tožilstvo je za 85-letnika zato v sredo zahtevalo šestletno zaporno kazen, medtem ko obramba vse obtožbe zavrača. Odločitev sodišča se pričakuje jeseni.

Zaradi dolgih pritožbenih postopkov in zakonskih omejitev glede zapiranja starostnikov je, ne glede na končno sodbo, malo verjetno, da bo Berlusconi izrečeno kazen odslužil v zaporu.