Silvio Berlusconi je izjavo novinarjem podal, potem ko je oddal svoj glas na deželnih volitvah v Lombardiji. Kot je dejal, se sam ne bi nikoli srečal z Zelenskim, kot se je italijanska premierka Giorgia Meloni ob robu vrha EU minuli četrtek v Bruslju, saj da ima »zelo, zelo negativno« mnenje o njegovem ravnanju.

»Ne bi se pogovarjal z Zelenskim, če bi bil premier, saj smo priča uničevanju njegove države in pokolu njegovih vojakov in civilistov,« je dejal Berlusconi. »Dovolj bi bilo, da bi prenehal napadati dve avtonomni republiki v Donbasu in se to ne bi zgodilo,« je menil po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa.

86-letni politik je skoraj desetletje zasedal premierski stolček, trenutno pa je senator in vodi konservativno stranko Naprej Italija, ki je članica koalicijske vlade pod vodstvom Melonijeve. V preteklosti je ruskega predsednika Vladimirja Putina že opisoval kot enega svojih najtesnejših prijateljev. Že v intervjuju za italijansko javno radiotelevizijo Rai je septembra lani dejal, da je bil načrt za ruskim napadom na Ukrajino »v tednu dni zamenjati vlado Zelenskega z vlado spodobnih ljudi«.

Italijanska vlada izrazila »trdno in odločno« podporo Ukrajini

Po njegovi zadnji izjavi so se v Italiji zvrstili pozivi Melonijevi, ki vseskozi izraža trdno podporo Ukrajini, naj se distancira od stališča svojega političnega zaveznika. Italijanska vlada je sicer v odzivu že v nedeljo znova izrazila »trdno in odločno« podporo Ukrajini, še piše Ansa. Oglasil se je tudi italijanski zunanji minister in član stranke Naprej Italija Antonio Tajani, ki je v nedeljo na Twitterju zapisal, da je njegova stranka »vedno zagovarjala neodvisnost Ukrajine, na strani Evrope, Nata in Zahoda«.

Tudi v Kijevu so Berlusconijeve izjave naletele na kritiko. Svetovalec Zelenskega Mihajlo Podoljak je za italijanski časnik Repubblica danes dejal, da je nekdanji italijanski premier Putinu naklonjen agitator, ki da deluje v interesih ruske propagande in škoduje ugledu Italije. »Moral bi odvreči masko in javno povedati, da podpira genocid ukrajinskega naroda,« je še menil.