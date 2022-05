Vedno več starejših oseb, invalidov in kroničnih bolnikov si želi čim dlje bivati v svojem domačem okolju, hkrati pa so pri tem pogosto prepuščeni sami sebi. Če se počutijo zelo slabo, če padejo ali jih zadene možganska kap, pogosto ne morejo niti do telefona ali soseda. Pri tem je lahko v veliko pomoč e-oskrba, ki omogoča takojšen klic v asistenčni center, so zapisali.

Pred namestitvijo opreme za storitev pregledajo prejete vloge, preverijo izpolnjevanje pogojev in vloge po potrebi dopolnijo. Zaradi velikega odziva in zakasnitev pri dobavi obeskov z mobilnim detektorjem gibanja bo glavnina upravičencev opremo prejela od sredine junija. Zaenkrat je sicer najmanj povpraševanja na Primorskem, Koroškem, Štajerskem in v Prekmurju.

24-urna pomoč

Uporabnik e-oskrbe lahko kadar koli 24 ur na dan pokliče asistenčni center s preprostim pritiskom na gumb varovalnega telefona, ki je nameščen v njegovem domu, ali s pritiskom na gumb za klic na pomoč na zapestnici. Poleg zapestnice uporabnik prejme mobilni detektor gibanja na obesku, ki samodejno zazna padec in ob tem sproži klic v asistenčni center.

Za začetek uporabe je potrebna namestitev opreme, ki jo izvede tehnik Telekoma Slovenije. Namestitev je enostavna, brez vrtanja in posebnih napeljav.

Do pomoči upravičenih 5000 oseb

Do storitve, ki jo v okviru projekta E-oskrba na domu sofinancira EU iz Evropskega socialnega sklada, je upravičenih 5000 uporabnikov, izpolnjevati pa morajo enega od petih pogojev. Tako so upravičeni do storitve, če so starejši od 65 let in pretežni del dneva bivajo sami ali če zaradi pridruženih kroničnih nenalezljivih bolezni v primeru koronavirusne bolezni sodijo v ranljivo skupino. Prav tako lahko storitev dobijo, če jim je v skladu s predpisi s področja invalidskega in pokojninskega zavarovanja priznana invalidnost ali prejemajo dodatek za pomoč in postrežbo.

Nenazadnje so lahko med upravičenci, če so stari vsaj 18 let in je zaradi nevroloških oziroma nevromišičnih obolenj verjetnost za padec večja oziroma so zaradi kognitivnega upada pri demenci izpostavljeni različnim neželenim dogodkom v okolju.

E-oskrba ni vezana na to, pri katerem operaterju upravičenci sicer uporabljajo mobilne ali fiksne storitve. Projekt traja do 30. septembra 2023.