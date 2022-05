Prostovoljci so močno vezivo naših lokalnih skupnosti, zato je še kako pomembno, da se v delo vključujejo tudi mladi. Kajti kot je bilo včeraj večkrat slišati v polni dvorani kamniškega doma kulture, kjer je potekala prireditev Slovesni dan prostovoljstva, so junaki današnjega časa tudi junaki prihodnosti. Prav z namenom razvoja in promocije prostovoljstva otrok in mladih v osnovnih in srednjih šolah ter dijaških domovih je v šolskem letu 2021/22 že osmič potekal natečaj Junaki našega časa.

Pred plesnimi vajami do centra starejših

Letos je bilo med prejemniki kar petindvajset šol, tudi Osnovna šola Preska, kjer so se prilagodili ukrepom za preprečevanje širjenja koronavirusnih okužb ter izpeljali številne prostovoljske aktivnosti in navdihujoče prostovoljske zgodbe. »Letos smo pripravili kar nekaj humanitarnih akcij, ena zadnjih je bila za begunce iz Ukrajine. Pozabili nismo niti na živali, saj smo ozaveščali in opominjali na odgovorno ravnanje ter odgovorno lastništvo, zbirali smo hrano in izdelovali hišice za zapuščene in prostoživeče mačke. Prav tako vsako leto izvajamo tutorstvo; devetošolci pomagamo prvošolcem pri učenju, skupaj pripravimo tudi naravoslovni dan,« so povedala dekleta, ki so prevzela priznanje, in dodala, da že vrsto let obiskujejo tudi oskrbovance Centra starejših Medvode. »Zdaj, ko so lepi dnevi, jih z vozičkom za kakšno uro ali dve odpeljemo v park, nato pa tečemo nazaj v šolo na plesne vaje, saj se pripravljamo na valeto,« so povedale Izabela, Iris in Ajda.

Prav ta mladostna energija, ki ne pozna ovir v glavah in srcih, je gonilo razvoja kakovostnega prostovoljstva. »Tako lahko prispevamo k boljši in strpnejši družbi, ki temelji na spoštovanju vseh. Prostovoljstvo namreč združuje ljudi iz vseh skupin in okolij, ne glede na njihovo starost in mesto v družbi,« je povedal Franci Zlatar, izvršni direktor Slovenske filantropije, in pozval tudi državo, naj zagotovi sistematično in premišljeno podporno infrastrukturo za prostovoljstvo. Kajti kot je poudarila vodja programa prostovoljstva v Slovenski filantropiji Tjaša Arko, se pogosto ne zavedamo, da so sledi, ki so jih pustili prostovoljci, tiste, ki nam omogočajo, da se ne izgubljamo preveč. »Mladi prostovoljci so se v zadnjih dveh letih res izjemno aktivirali, vnašali pozitivne spremembe v skupnost in se borili za boljši jutri vseh nas. Pomagali so pri blaženju posledic epidemije, opozarjali na podnebne spremembe in pomembnost varovanja narave, aktivirali so se za zaščito človekovih pravic in demokracije. Prostovoljstvo na mlade deluje kot protiutež pasivnosti in jim omogoča, da pridobijo dragocene izkušnje, krepijo socialni čut in širijo obzorja.«

Lani opravila 850 ur prostovoljnega dela

Slovenska filantropija je poleg priznanj naj mentor in naj mentorica prostovoljcev, najboljša prostovoljska zgodba ter prostovoljstvu prijazna občina razglasila še nagrajence z nazivom naj prostovoljec in naj prostovoljka, zaposlen(a) v javni upravi. V slednji kategoriji je bila med prejemniki priznanja Maša Gril, ki je na OŠ Šenčur zaposlena kot specialna pedagoginja. »Sama nisem človek za nagrade, zato pa v življenju delujem tako, da si ne nalagam nahrbtnika. Če zaznam nepravičnost, krivico in bolečino ljudi, se pomirim tako, da na to odreagiram. Tako se nabere 850 ur prostovoljnega dela,« je povedala Grilova. »Včasih se sprašujem, kje so meje prostovoljstva. Prostovoljstvo zame ni število ljudi, to niso ure. Preden rečem ne, dobro premislim. Če rečem ne in dve uri premišljujem, zakaj sem rekla ne, potem vem, da se nisem dobro odločila.«

Nacionalni teden prostovoljstva se bo zaključil v četrtek med 13. in 17. uro, ko bo Ljubljana na Prešernovem trgu gostila Veseli dan prostovoljstva, kjer se bodo predstavile številne prostovoljske organizacije iz vse Slovenije.