Sindikalna stran namreč vztraja, da je treba najprej določiti poslovnik, ki postane osnova nadaljnjih vsebinskih pogajanj. To je minimum v skladu z duhom socialnega dialoga in partnerstva, so poudarili.

»Zdaj se bomo o tem izrekli na ponovnem srečanju v petek. Pri tem znova poudarjamo in vztrajamo, da brez določitve načina zagotavljanja institucionalne, novinarske in uredniške avtonomije ni mogoče skleniti stavkovnega sporazuma in končati stavke,"« so zapisali v sporočilu za javnost.

Kot so spomnili, so s ponedeljkovo stavko opozorili na škodljive programske in kadrovske odločitve vodstva Radiotelevizije Slovenija (RTVS), ki resno ogrožajo novinarsko avtonomijo, profesionalno novinarstvo in uresničevanje poslanstva javnega medijskega servisa.

Stavkovni odbor, ki šteje 180 članov, poleg avtonomije zahteva tudi umik škodljivih sklepov programskega sveta, dogovor o kadrovski politiki in pogajanja o dvigu najnižjih plač na RTVS ter socialni dialog.

Če do 30. maja ne bo sklenjen sporazum o razreševanju stavkovnih zahtev, pa bodo zahtevali odstop generalnega direktorja RTVS Andreja Graha Whatmougha, odgovorne urednice informativnega programa Televizije Slovenija Jadranke Rebernik in v. d. urednika uredništva za nove medije Igorja Pirkoviča ter odstop predsednika programskega sveta RTVS Petra Gregorčiča.