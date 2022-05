Koordinacija, ki je opozorilno stavko napovedala 13. maja, zahteva novinarsko, uredniško in institucionalno avtonomijo, dogovor o kadrovski politiki, pogajanja o dvigu najnižjih plač na RTVS in socialni dialog. Glede stavkovnih zahtev, ki se nanašajo na uresničevanje ekonomskih in socialnih pravic, vodstvo poudarja, da marsikatero zahtevo že izvaja. Ves čas vodi dialog s socialnimi partnerji, s katerimi želi izboljšati položaj RTVS in njegovih zaposlenih. Zahteve koordinacije po socialnem dialogu zato ne razume. Vabi jih k nadaljevanju pogovorov. Spomnili so, da so lani izvedli vrsto dejavnosti za več prihodkov, obvladovanje stroškov dela in racionalizacijo na vseh preostalih segmentih poslovanja. Vodstvo je ustanovitelja zavoda že pozvalo k uskladitvi prispevka z rastjo inflacije in naraščajočimi preostalimi stroški. Zagotovili so tudi, da si nenehno prizadevajo za avtonomijo in neodvisno delovanje javnega medijskega servisa.