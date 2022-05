Jens Stoltenberg je dejal, da vojna v Ukrajini kaže, kako lahko gospodarski odnosi z avtoritarnimi režimi ustvarijo ranljivosti, kot primer pa izpostavil uvoz ruskih fosilnih goriv v Evropsko unijo. Po njegovih besedah gre za Rusijo, pa tudi za Kitajsko. Kitajski avtoritarni režim po njegovem ne deli vrednot držav članic Nata in spodkopava mednarodni red, ki temelji na pravilih, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

»Jaz in mnogi med nami smo si trdo prizadevali za globalizirano gospodarstvo. Zdaj pa je treba priznati, da gospodarske odločitve vplivajo na varnost. Zaščita naših vrednot je pomembnejša od dobička,« je poudaril Norvežan. Stoltenberg je dejal, da sicer ne nasprotuje trgovini s Kitajsko, hkrati pa je pojasnil tudi omejitve. »Prosta trgovina nam je vsem prinesla veliko blaginje in bogastva, težava pa je v tem, da del te gospodarske interakcije z avtoritarnimi režimi ogroža našo varnost,« je pojasnil.

Stoltenberg je v nagovoru na Svetovnem gospodarskem forumu v Davosu izrazil tudi optimizem, da bodo turški zadržki glede pridružitve Finske in Švedske vojaškemu zavezništvu odpravljeni. Norvežan je prepričan, da bo našel način za rešitev problema, navaja dpa.

Švedska in Finska bosta poslali delegaciji v Ankaro v upanju, da bosta odpravili nesoglasja s Turčijo, ki nasprotuje njuni prošnji za vstop v Nato, je danes povedal finski zunanji minister Pekka Haavisto. Glede Turčije je Stoltenberg dodal, da je tudi njen položaj na mejah z Irakom in Sirijo strateškega pomena za celoten Nato. Po njegovih besedah se je zdaj treba sestati in poiskati pravo pot naprej.