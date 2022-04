Moskva se po Stoltenbergovih besedah ne odpoveduje svojim ciljem v Ukrajini. Pojasnil je, da prihaja do velikih premikov ruskih sil stran od Kijeva in da se osredotočajo na vzhod Ukrajine.

»V prihodnjih tednih pričakujemo nadaljnji pritisk Rusije na vzhodu in jugu Ukrajine. Poskušala bo zavzeti celoten Donbas in ustvariti kopenski most do okupiranega Krima,« je Stoltenberg dejal na novinarski konferenci v Bruslju. »To je ključna faza vojne,« je še poudaril.

Zunanji ministri Nata, med njimi tudi slovenski minister Anže Logar, bodo zato na dvodnevnem zasedanju, ki se bo začelo v sredo, razpravljali, kaj lahko še storijo za podporo Ukrajini, je povedal.

»Zaveznice so odločene zagotoviti dodatno podporo Ukrajini, vključno s protitankovskimi orožjem, protiletalskimi sistemi in drugo opremo. Zaveznice so povečale tudi humanitarno in finančno pomoč,« je pojasnil Stoltenberg.

Nato bo ob tem preučil možnost zagotavljanja pomoči na področju kibernetske varnosti ter opreme za zaščito pred kemičnimi in biološkimi grožnjami.

Zunanjim ministrom Nata se bo v četrtek pridružil ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba, ki jih bo seznanil z zadnjim dogajanjem, vključno s pogajanji med Kijevom in Moskvo, je še povedal.

Generalni sekretar zveze Nato na zasedanju zunanjih ministrov pričakuje tudi odločitev za to, da se več naredi za druge partnerice zavezništva, ki so ranljive za ruske grožnje in vmešavanje. Pri tem je omenil Gruzijo ter Bosno in Hercegovino.

Slovenija zmanjšuje število osebja na ruskem veleposlaništvu

Zunanje ministrstvo je danes na zagovor poklicalo ruskega veleposlanika Timurja Ejvazova in mu izrazilo najostrejši protest in zgroženost ob pobojih ukrajinskih civilistov v Buči in drugih mestih. Veleposlanika so na MZZ obenem obvestili, da Slovenija zmanjšuje število osebja na ruskem veleposlaništvu, in sicer na raven slovenske misije v Moskvi.

Kot so zapisali na MZZ, so veleposlaniku Ejvazovu izrazili "najostrejši protest in zgroženost ob pobojih ukrajinskih civilistov v Buči in drugih mestih, ki jih je po osvoboditvi izpod okupacije ruskih agresorskih sil razkrila primerjava objavljenih satelitskih in drugih posnetkov".

Slovenija bo s partnericami in zaveznicami v sodelovanju z Mednarodnim kazenskim sodiščem (ICC) storila vse, da bodo storilci odgovarjali za te grozljive zločine, so izpostavili.

Dodali so še, da so ruskega veleposlanika obenem obvestili o odločitvi, da Slovenija v skladu z 11. členom dunajske konvencije o diplomatskih odnosih zmanjša število diplomatskega in administrativno-tehničnega osebja veleposlaništva Ruske federacije.

Omenjena določba daje državi sprejemnici možnost, da od tujega diplomatsko-konzularnega predstavništva zahteva prilagoditev števila osebja v mejah tistega, kar je zanjo razumno in običajno glede na okoliščine in razmere v državi sprejemnici ter potrebe zadevnega diplomatskega predstavništva.

V tem smislu se je Slovenija odločila, da število članov diplomatske misije Rusije uskladi s številom članov diplomatske misije Slovenije v Moskvi.