Ponudba različnega blaga je bila v zadnjem obdobju res obilna, tako da so bile lahko cene razmeroma nizke. Pandemija, geopolitična preigravanja in vojna v Ukrajini so nekatere trgovske vezi skrhali. Na nekaterih področjih je tako že mogoče začutiti pomanjkanje, kar se trenutno najbolj odraža v rasti cen, manj za zdaj v manjši trgovski ponudbi. Nekatera podjetja tudi povečujejo zaloge v pričakovanju še večjih težav s ponudbo, to pa posledično pomeni višjo ceno skladiščenja.

Po drugi strani se kaže, da se proizvodnja določenih dobrin vrača v zahodne države, v Združene države Amerike in Evropo. »Posledično bi to pomenilo, da bi več desetletij trajajoče upadanje cen lahko bilo končano,« so nedavno pisali v ameriškem časniku The New York Times. Avtorici prispevka sta med drugim opozorili, da se takšen trend že kaže v avtomobilski in pohištveni industriji. Tam so cene zrasle predvsem zaradi skoka cen transporta. Zdaj se zastavlja vprašanje, ali se bo to nadaljevalo.

Eno poglavitnih vprašanj je, v katero smer bo zaneslo globalizacijo. Če se bodo uresničile napovedi, da se bo proizvodnja selila v razvitejši svet, potem bo ponudba določenih dobrin sicer stabilnejša, toda produktivnost utegne biti nižja, kar se utegne kazati v cenah dobrin. Nekateri kazalniki že kažejo, da se globalizacija upočasnjuje.

