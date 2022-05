»Igorja Dodona so aretirali danes zjutraj za 72 ur. Pridržan je v preiskovalnem priporu Nacionalnega centra za boj proti korupciji,« je povedala tiskovna predstavnica državnega tožilstva Mariana Chiorpec. Kot je še dejala, potekajo preiskave več uradov, povezanih z bivšim predsednikom, in njegovega doma v glavnem mestu Kišinjov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Dodon je bil predmet preiskave zaradi »izdaje države«, »pasivne korupcije« in financiranja politične stranke s strani kriminalne organizacije kot tudi zaradi »protipravnega bogatenja«, še navaja AFP. Preiskovalci menijo, da je Dodon leta 2019 prejel denar od političnega zaveznika in oligarha Vlada Plahotniuca, ki je v izgnanstvu in proti kateremu so uvedene ameriške sankcije.

Dodon, ki je užival podporo Rusije, je bil na položaju med letoma 2016 in 2020. Na novembrskih volitvah pred dvema letoma je izgubil proti proevropski političarki Maii Sandum, ki je predsedniški položaj zasedla kot prva ženska v zgodovini Moldavije.

Moldavija je nekdanja sovjetska republika s 3,5 milijona prebivalcev in ena najrevnejših evropskih držav. Leži med Ukrajino in Romunijo, z večinsko romunskim prebivalstvom, a tudi močno rusko manjšino. Vlada v Kišinjovu od začetka ruske invazije na Ukrajino odločno podpira Kijev, predsednica Sandu pa je kmalu po začetku agresije vložila uradno prošnjo za članstvo v EU.