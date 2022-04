Bitka za Donbas, od Harkiva prek regij Luganska in Donecka, poteka že peti dan. Ruske sile še niso prebile dobro utrjenih obrambnih položajev ukrajinskih vojakov, napredovale so le južno od Harkiva. Ukrajinci priznavajo, da so se umaknili iz 41 vasi. V tej ruski ofenzivi po nekaterih ocenah sodeluje 80.000 ruskih vojakov, tudi vsi študenti ruskih vojaških akademij. Ukrajinci pa naj bi imeli v obrambi večjega dela Donbasa, ki leta 2014 ni padel v roke proruskih separatistom, 30.000 vojakov. Ker so to najboljše ukrajinske enote, bi ruska zmaga v bitki za Donbas lahko v nekaj tednih za tem vodila do ruskega zavzetja celotne Ukrajine.

Napoved širitve ruske ofenzive?

Ukrajinci v Donbasu za zaščito svojih vojakov potrebujejo topove in tanke, saj gre zdaj za spopade z veliko koncentracijo vojakov na obeh straneh na fiksnih položajih, Rusi pa imajo veliko topov in tankov. Nemški general Roland Kather je tako za dnevnik Welt dejal: »Ukrajinske sile bi že danes ali vsaj jutri morale dobiti težko orožje in ga uporabiti. Mora pa biti iz ruske proizvodnje, tako da ga ukrajinski vojaki poznajo. Zato bi zelo prav prišli slovenski tanki T-72.« Dodal je, da bi Ukrajinci morali nadaljevati svojo pogumno »partizansko taktiko« prodiranja v zaledje. Skratka, spet naj bi ovirali preskrbovanje ruskih enot, kot jim je to uspelo marca v bitki za Kijev.

Kot poročajo ruski mediji, je ruski general Rustam Minekajev v pogovoru z direktorji vojaške industrije v Jekaterinburgu kot cilje ruske vojske označil »ves Donbas in ves jug Ukrajine« (torej tudi Odeso), s čimer naj bi »zagotovili ozemeljsko kontinuiteto vse do Krima« in »dostop do Transdnistrije«, separatistične regije v Moldaviji.

Mariupolj naj bi se še upiral

Spletna stran Readovka, ki je blizu Kremlja, pa je za kratek čas objavila podatek z zaprte seje ruskega obrambnega ministrstva, da je bilo doslej v Ukrajini ubitih 13.414 ruskih vojakov, 7000 je pogrešanih, na potopljeni križarki Moskva je umrlo 116 ljudi, 100 jih pogrešajo. Po ukrajinskih ocenah je doslej umrlo več kot 20.000 ruskih vojakov, po Natovih 15.000.

Ameriški satelitski posnetki pa razkrivajo veliko množično grobišče 20 kilometrov zahodno od Mariupolja, kjer naj bi bilo po ukrajinskih ocenah lahko pokopanih tudi 9000 ljudi. V Mariupolju boji še vedno potekajo okoli velike jeklarne Azovstal. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je zanikal Putinove trditve, da je to mesto že v ruskih rokah. Če Putinu do 9. maja ne bo uspelo osvojiti Donbasa, se bo na dan zmage proti nacizmu najbrž hvalil s tem, da je zavzel sicer povsem porušeni Mariupolj, in to razglasil kot zmago v vojni.

Zelenski je prebivalce regij Herson in Zaporižje že pozval, naj ruskemu okupatorju ne dajejo svojih osebnih podatkov, ker namerava Kremelj organizirati navidezni referendum o neodvisnosti teh dveh regij.