Tornado je po Michiganu sicer pustošil v petek, ameriški mediji pa so o njem poročali v soboto po lokalnem času. V približno 20 minutah je prešel dobrih 27 kilometrov in terjal dve življenji, najbolj pa je prizadel mesto Gaylord.

Najmočnejši tornado v več desetletjih

Vetrovi so sicer dosegali hitrost 240 kilometrov na uro, tako močnega tornada pa v Michiganu ni bilo že desetletje, poročanje medijev povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Huda neurja so medtem v soboto divjala tudi severno od Michigana, v vzhodnih kanadskih provincah Ontario in Quebec. Tam so bili ubiti štirje ljudje, več je bilo poškodovanih, skoraj 900.000 domov pa je ostalo brez elektrike.