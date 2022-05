Domačini pravijo, da česa podobnega še niso videli, kaj šele doživeli. Razlagajo o prizorih apokalipse, opisujejo, kako so mislili, da je prišel konec sveta. Najhuje je bilo v kraju Paderborn. Na delu so vse pristojne službe, ki bodo pomagale pri odstranjevanju posledic. Uničenih je na stotine streh, številna drevesa so izruvana, neurje je povzročilo velike težave v javnem prometu. »Med popoldansko nevihto je nastal tornado in začrtal uničevalno pot od zahoda proti vzhodu skozi središče mesta Paderborn,« je sporočila lokalna policija. V določenem trenutku naj bi veter pihal s hitrostjo do 250 kilometrov na uro. Ker se ga slabo vidi, običajno je skrit za oblaki dežja, se mnogokrat prikrade brez vnaprejšnjega opozorila.

V kraju Wittgert na zahodu države pa je v kleti, poplavljeni po močnem neurju, 38-letnika stresla elektrika. Ko je padel, se je najverjetneje udaril v glavo. Oživljanje ni bilo uspešno. Umrl je.

Po ocenah lokalnih uradnikov je nastala milijonska škoda. Na industrijskem območju so se podrle strehe skladišč, pločevina ter izolacijski in drugi materiali pa so bili razmetani kilometre daleč. Močno poškodovana je bila tudi cerkev sv. Clemensa v okrožju Hellinghausen. Med drugim se je porušil zvonik.

Uničene strehe in podrta drevesa

Gasilci so medtem poročali tudi o domnevnem tornadu v 35 kilometrov oddaljenem Lippstadtu, ki naj bi prav tako povzročil »resno škodo«. Tiskovni predstavnik lokalnih gasilcev je povedal, da so bile povsod uničene strehe in podr drevesa.

Zaradi razbitin na tirih je bil prizadet še promet, nekateri vlaki pa so bili preusmerjeni. Zaradi močnega naliva so v Leipzigu za nekaj časa prekinili koncert skupine Rammstein.

O ekstremni toči so poročali v Andernachu in Neuwiedu, kjer je bilo močno poškodovanih več deset avtomobilov. Oblasti so ljudi pozvale, naj ostanejo doma. Še vedno namreč močno piha veter, poškodovani objekti, ki jih še niso uspeli zavarovati, pa predstavljajo nevarnost.