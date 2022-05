Koalicijske partnerice Gibanje Svoboda, SD in Levica bodo namreč po tistem, ko so v SDS z vloženim predlogom za razpis posvetovalnega referenduma o zakonu o vladi za zdaj zaustavili oblikovanje vlade, kot si jo je zamislil koalicijski trojček, to sestavile po trenutnem ministrskem razrezu.

Oblikovanje vlade po prvotnem načrtu pričakujejo v roku 45 dni. Pred glasovanjem DZ o predlogu za razpis referenduma mora namreč preteči 30 dni, šele po zavrnitvi predloga za referendum pa je mogoče glasovanje o predlogu zakona.

Levica namerava »postaviti temelje nove socialne države«.

Luka Mesec je sicer v današnji izjavi po svetu stranke pojasnil, da se bo novo ministrstvo za solidarno prihodnost ukvarjalo s področji, ki so bila do sedaj »grobo zanemarjena v slovenski politiki, in sicer stanovanjsko politiko, dolgotrajno oskrbo in ekonomsko demokracijo«. Ob tem zatrjuje, da so omenjena področja med seboj bistveno bolj povezana, kot se zdi na prvi pogled. Stanovanjska problematika in dolgotrajna oskrba sta namreč po njegovih besedah obliki bivanja v različnih življenjskih obdobjih, z ekonomsko demokracijo pa želijo tlakovati pot novemu načinu vključevanja delavcev v lastništvo in soodločanja v podjetjih ter tako »postaviti temelje nove socialne države«.

Kandidatka za ministrico za kulturo Asta Vrečko pa je poudarila, da je področje kulture »tradicionalno na periferiji političnega spektra«. Po njenih besedah želijo v tem mandatu vzpostaviti dialog z vsemi deležniki v kulturi, zagotoviti ustrezno financiranje za potrebe kulturnih institucij, razvoja kulture in kulturnih delavcev ter depolitizirati področje kulture in jo vrniti v središče družbe.

Simon Maljevac pa je prepričan, da so volivci na aprilskih državnozborskih volitvah jasno povedali, da si želijo vlade, ki bo delala drugače. Koalicijska pogodba vlade v nastajanju je po njegovih besedah na tej točki jasna, saj da v ospredje postavlja ljudi, delavce in močno socialno državo.

Mesec: Naša dolžnost, da čim prej končamo sedanje stanje

Prvaki strank bodoče koalicije sicer napovedujejo, da bo nova vlada oblikovana do 3. junija. Ob pomislekih, zakaj se jim tako mudi s sestavo nove vlade, pa Mesec odgovarja: »Odhajajoča Janševa vlada ima nekakšno indijansko poletje, lomastijo po RTV, z državo se obnašajo kot da je njihova, mimo mandata kupujejo boxerje, ljudje pa so vsem tem politikam na referendumu 24. aprila jasno rekli ne, in to ni naša naloga, to je naša dolžnost, da čim prej končamo takšno stanje.«

Članstvo Levice se sicer še do konca tedna na notranjem referendumu izreka o vstopu v vlado in sami koalicijski pogodbi, po besedah Mesca pa pričakujejo soglasen rezultat.