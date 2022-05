Ivo Boscarol ima prav

Ivo Boscarol ima prav. Zaradi izida zadnjih volitev si ne bi smeli oddahniti, marveč bi nas moral zagrabiti strah, paničen strah bi nas moral zagrabiti, saj resnična nevarnost za nas in naša premoženja šele prihaja. Nevarnost namreč v tej deželi ne prihaja s skrajno desne, marveč s skrajno leve strani političnega spektra. Mi, neumneži, smo trepetali pred neonacisti na ulicah in njihovimi prijatelji v kabinetu predsednika vlade, mi smo se tresli ob rasističnih zapisih ministrov in generalnih sekretarjev, ki so kreirali našo azilno in kulturno politiko, nismo pa se zmenili za to, kaj vse je medtem na Facebooku zapisal skrajno levičarski poslanec v državnem zboru. In zato seveda nismo razumeli, da se Slovenija Madžarski približuje le zato, da bi bila lahko še malenkost dlje od Venezuele, kamor nas želi potisniti skrajna levica.