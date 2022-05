Pozornost namestnika šerifa okrožja Edgefield, Michaela Clarka, pa je na vrtu, nedaleč od tam, kjer so našli McKinnona, pritegnila še sveže izkopana in na pol zasuta jama, ki jo je pokojni po pričevanjih sosedov zadnjih 10 dni kopal zato, da bi po vrtu napeljal namakalni sistem. Čudilo jih je tudi, da je jamo začel zasipavati, ne da bi v resnici vanjo položil kakšne cevi, in to, da se mu je drugo majsko nedeljo tako zelo mudilo, da bi jamo spet zapolnil z zemljo. Zgodba se je začela sestavljati, ko je policija ugotovila, da se njegova sostanovalka in življenjska sopotnica, 65-letna Patricia Ruth Dent, že več dni ni pojavila na svojem delovnem mestu, kljub vztrajnim klicem in SMS-sporočilom njenih sodelavcev. Policija je njeno truplo našla v sveže izkopani in napol zasuti jami, zvezano in zavito v črno vrečo za smeti. Ko so po obdukciji in pričevanjih sosedov na policiji skušali sestaviti potek dogodkov, ki se je tako tragično končal za oba, so ugotovili, da je najverjetneje McKinnon svojo partnerico v hiši zadavil, nato pa izkopal luknjo na dvorišču in vanjo položil njeno truplo. Pri zasipavanju mu je bržkone postalo slabo, zato je odložil lopato, naredil nekaj korakov in se zgrudil.